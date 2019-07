LEROUX, Benoit



Le 18 juillet 2019 est décédé à l'âge de 85 ans, Benoit Leroux, fils de feu Béatrice Lafleur et de feu D.D. Leroux.Il laisse dans le deuil son épouse Raymonde Paquin, ses filles Danielle, Josée, Isabelle (Stéphane Connolly) , ses petits-enfants Daphné et Simon, son frère, ses soeurs, ses beaux- frères, parents et amis.Vous êtes conviés le 3 août 2019 à rencontrer ses proches entre 10h et 16 h au complexe :Un hommage sera rendu à 15h, ensuite la famille vous convie à une rencontre au domicile du défunt.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer Laval - Maison Francesco Bellini seraient appréciés.