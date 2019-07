THURBER, Conrad



Le 20 juillet 2019, à l'hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts est décédé monsieur Conrad Thurber, à l'âge de 83 ans, fils de feu William Thurber et Berthe Presseau.Il laisse dans le deuil son épouse Denise Piché Thurber, sa belle-soeur Marcelle Piché et plusieurs neveux nièces et amis.Les funérailles auront lieu en l'église de la paroisse de Saint-Jovite, 950 rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant Qc, J8E 3J8, le jeudi 1er août 2019 à 14h. La famille recevra vos condoléances au même endroit dès 13h.Des dons, en mémoire de Conrad, peuvent être faits à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-haut.