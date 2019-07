HÉTU, Léon



De Repentigny, le 19 juillet 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Léon Hétu.Il laisse dans le deuil son épouse madame Colette Villeneuve, ses enfants Claude (Thérèse), Gilles (Francine), feu André (Pierrette), Nicole (François) et Luc (Chantal), ses petits-enfants Nathalie, Marie-France, Louise, Pierre, Stéphane, Pascal, Mathieu, Alexandre, Sébastien, Geneviève, Michaël et Jo-Annie, ses arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du C.H. Pierre Le Gardeur et du CLSC Meilleur pour leurs bons soins.Exposé le dimanche 28 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h et lundi dès 9h au :Les funérailles suivront à 11h en l'église du Précieux-Sang et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.