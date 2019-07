Jessica Barker: souvenirs de «Sur la piste»

MONTRÉAL – À l’époque des tournages de «Sur la piste», au milieu des années 1990, Jessica Barker, Vincent Bolduc et Guillaume Lemay-Thivierge étaient de jeunes adultes en devenir.

Jessica avait alors 17 ans et habitait son premier appartement. Ses deux collègues venaient de Québec et des Laurentides pour les besoins de la production, ils dormaient chez elle, souvent dans le même lit... Mais aucune ambiguïté n’a teinté l’atmosphère au sein du trio. Jamais, jure Jessica Barker.

«Il n’y a jamais rien eu de sexuel, assure l’animatrice en entrevue. On était ensemble 24 heures sur 24, on ne se lâchait pas. Vincent et Guillaume étaient comme mes frères!»

Les producteurs de Zone 3 l’avaient constaté dès l’audition de recrutement des protagonistes qui allaient donner âme à ce magazine jeunesse destiné aux préadolescents, diffusé par la suite par Canal Famille et par Radio-Canada pendant trois ans. Ils avaient déclaré à Barker, Bolduc et Lemay-Thivierge que, s’ils étaient choisis pour piloter «Sur la piste», ils le seraient tous trois ensemble ou pas du tout. On connaît la suite.

«C’étaient de grosses saisons, se remémore Jessica. On tournait 26 épisodes devant public, on répétait longtemps, on allait enregistrer des reportages. C’était une "job" à temps plein. Aujourd’hui, quand on fait une émission jeunesse, on tourne cinq jours et quart! C’est fou, combien c’est différent.»

«Ma fille regarde "Cochon dingue", à Télé-Québec, et c’est pareil, poursuit la maman de deux fillettes de 7 ans et 2 ans. C’est super bon, il y a des "sketchs", des reportages, des entrevues... C’est exactement ça!»

COURTOISIE ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE

Sans filtre

Vingt ans après «Sur la piste», la complicité des trois mousquetaires demeure intacte. Ils finissent les phrases de l’un et de l’autre. Les deux garçons ont été célébrants au mariage de Jessica. Leurs progénitures respectives recréent la même connivence entre eux.

Et ils s’obstinent constamment. Sur l’éducation des enfants, sur l’alimentation, sur la mort et sur les vacances.

«C’est viscéral, entre nous, ce n’est pas organisé, jure Jessica. Mais on ne se juge pas. C’est comme une contradiction. On a beaucoup de tendresse les uns envers les autres, mais on n’est jamais d’accord sur rien!»

Leurs seules discussions prenant souvent des allures de spectacles, les trois amis ont eu l’idée de les partager avec le public, en invitant d’autres personnalités à se joindre à eux pour papoter des thèmes mentionnés plus haut, et d’autres encore.

Leurs «soupers d’amis» en format balado sont en ligne depuis la fin du printemps, sous le titre «Bain libre». Les complices ont tout fait dans ce projet: développer le concept et le contenu, imaginer la musique, concevoir le logo, même planifier le rendez-vous avec le photographe qui croquerait les portraits de promotion.

Déjà, on souffle qu’une deuxième saison serait déjà dans les plans, ce que Radio-Canada refuse de confirmer pour l’instant. D’ici là, on peut écouter les 10 premières capsules de «Bain libre» sur les plateformes d’ICI Première.

Sur cette tribune, Jessica Barker se permet de livrer le fond de sa pensée d’un ton parfois cinglant. Devenue grande, la fragile Charlotte des «Filles de Caleb» a la langue plus pendue qu’on pourrait le croire et ne se gêne pas pour émettre ses opinions.

«Les gars trouvent que je vais loin, parfois, admet la comédienne. Je sacre devant mes enfants, je dis des affaires qui ne se disent pas, j’ai un humour un peu noir. Si mes filles sont tannantes, je leur dis que je vais les laisser au coin de la rue. C’est une partie de moi que tout le monde connaît derrière, mais que personne ne connaît devant. Je sais qu’avec mes propos à "Bain libre", je vais choquer et surprendre des gens, et j’assume tout!»