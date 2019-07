Juste pour ados ou pourquoi nous nous comprenons si mal

Hier, je lisais l’article de Marc Cassivi, dans la Presse, intitulé « Juste pour ados : en attendant P.O. », où il revenait sur ses impressions de l’événement jeunesse auquel il avait assisté avec son fils. Je suis ensuite allée faire un tour du côté des réactions engendrées par ses propos, dirons-nous, sans équivoque. Je n’ai pas l’intention avec ce billet de prendre parti et encore moins de juger de la vacuité des uns ou de l’obsolescence des autres. C’est juste que je n’ai pu m’empêcher de pincer les lèvres devant cet énième exemple de ce qui fait que nous nous comprenons si mal, entre générations.

D’abord, je trouve curieux qu’en 2019, nous n’ayons pas encore compris que le meilleur moyen de ne PAS être entendu pas la jeunesse, c’est de dénigrer ce qu’elle aime, quand bien même se croirait-on légitime de le faire. Que la façon la plus efficace de se faire envoyer paître, c’est de ridiculiser ce qui la touche et ce qui lui parle. Une génération n’est jamais le fruit d’une feuille de chou, mais toujours d’un contexte social et historique. Tout ce qui nous dépasse ou nous scandalise chez elle trouve sa justification dans son contexte, car tous ses comportements en sont la réponse et le reflet. Pour comprendre la jeunesse, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel elle évolue.

On peut accuser jusqu’à demain matin la jeune génération d’être futile, superficielle et de faire du spectacle avec sa souffrance et ses angoisses, que ça ne changerait rien au fait qu’elle est le produit d’une ère apocalypto-chic qui la persuade que la fin du monde est proche et dont on ne tient jamais compte dans nos calculs. Une ère à qui elle a instinctivement décidé de répondre par toute la légèreté de sa jeunesse pour ne pas sombrer dans un désespoir de vivre absolu.

Il y a un parallèle à faire ici avec les années folles, la période rock n’ roll et celle du peace n’ love, car hier comme aujourd’hui, on a toujours cherché à survivre aux fatalités les plus exécrables par le plaisir et l’insouciance. Par contre, il serait injuste de prétendre que la jeunesse ne se résume qu’à sa part insouciante. J’observe, quant à moi, une jeune génération concernée et traversée par autant d’aspirations et de réalités que de passions différentes. Sa frange « Instagram » n’est qu’une parmi tant d’autres, même si elle est la plus visible et exubérante.

Toutefois, M. Cassivi a pointé certaines évidences qui sont effectivement inquiétantes : le vedettariat instantané au détriment de la véritable production artistique, la course à la sponsorisation qui transforme les jeunes en panneaux publicitaires, les valeurs très discutables qui sont souvent véhiculées à travers ça, etc. Je suis cependant d’avis que notre sévérité devrait moins se porter sur eux, que sur les adultes à l’éthique douteuse qui profitent derrière. Je me dis que si c’est bel et bien de ça qu’on veut parler, parlons-en, mais de grâce, arrêtons de nous envoyer des tartes à la figure.

Non seulement est-ce inutile, mais c’est ce qui engendre le traditionnel reniement de la génération précédente, de laquelle la nouvelle n’a pas le choix de s’affranchir si elle veut avancer, puisque l’autre refuse de suivre le cours de l’histoire sans crier à l’abâtardissement du monde au moindre changement. Le problème, c’est que la jeunesse qui se sauve ainsi se condamne à toujours recommencer à zéro, en n’ayant pas le choix de se priver de l’expérience de ses prédécesseurs, qui autrement lui permettrait d’aller plus loin, en plus de lui faire éviter nombre de pièges et d’écueils. Résultat : chaque génération finit par gâcher son temps et sa vitalité. Par voir ses idéaux et sa foi en l’avenir brisés, pour ensuite devenir la nouvelle cohorte amère et aigrie, qui s’appliquera à moquer les suivants. Bref, tout ce qu’elle aura un jour cherché à pourfendre et tout ce qu’elle était surtout terrorisée de devenir.

De leur côté, les jeunes doivent comprendre que le monde ne commence pas avec eux. Qu’en dehors des particularités de nos contextes sociaux et historiques respectifs, nous sommes les mêmes et que connaître ceux qui leur ont pavé le chemin, c’est faire l’inventaire de tout ce qu’ils ont la chance de posséder en partant. Tout comme le fait de les connaître eux fait état des toutes nos forces pour l’avenir. Je ne parle pas d’encenser la bêtise, de les materner jusqu’à la démence ou d’applaudir devant l’insignifiance. Je parle de mémoire, d’indulgence, de patience et de sagesse.

Rappelons-nous : à ces âges, le monde tournait aussi autour de nous et c’était normal, puisque nous étions en train de faire notre propre connaissance. J’ai le goût de leur faire confiance et j’ai hâte de voir ce qui animera cette génération. Quelque chose me dit que ce sera par bien plus que les selfies et les yoga pants qui, comme tout le reste, passeront aussi. En attendant, je me dis que c’est inutile de les regarder de haut, si on ne veut pas être laissé derrière. Que c’est une question de respect mutuel et que c’est à nous, les adultes, de l’enseigner par l’exemple.