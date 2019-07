Le nombre de VR en hausse sur les routes

De plus en plus de roulottes et de véhicules récréatifs sillonnent les routes du Québec.

En 2018, 310 664 véhicules récréatifs, roulotte ou caravane à sellette (fifth-wheel) ont été immatriculés au Québec, alors qu’en 2014 on en comptait 278 871. Il s'agit d'une hausse de 11 % en quatre ans.

Il faut dire que les adeptes de camping, tant en véhicule récréatif qu'en tente, sont de plus en plus nombreux.

Selon la directrice des communications du magazine «Camping Caravaning», il s’agit d’une tendance lourde, qui est là pour rester. «Au Québec, il y a à peu près 20% de la population qui fait du camping», a indiqué Louise Gagnon.

Les propriétaires de caravanes et de roulottes ont davantage d’endroits pour stationner leurs véhicules de nos jours, alors que certains magasins à grande surface les acceptent, tout comme plusieurs endroits touristiques. C’est le cas du stationnement du quai de Pointe-au-Père à Rimouski où les véhicules récréatifs et les roulottes sont acceptés pour une nuitée.

Certains campings dénoncent cette nouvelle façon de faire, mais les statistiques d’achalandage confirment que de nombreux campings affichent complet tout de même. «En plein été, on parle d’un taux de fréquentation presque à 100 % dans les régions proches des grandes villes et facilement 80 % partout ailleurs au Québec», a souligné Mme Gagnon.

Malgré la hausse du nombre de véhicules récréatifs sur les routes, le nombre d'accidents impliquant a, au contraire, légèrement fléchi, passant de 333 accidents en 2014 à 319 en 2018.