Les grands-parents méritent le respect

Je me suis personnellement sentie insultée par cette mère qui s’en prenait aux grands-parents qui se battaient juridiquement pour avoir le droit de maintenir leur relation avec leurs petits-enfants quand les parents de ces derniers se séparaient. Je la soupçonne fortement de s’en prendre à eux pour se venger de son ex à qui elle veut faire du mal. Et je trouve ça mesquin.