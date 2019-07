Montréal: appel à témoins à la suite d’un délit de fuite survenu à l’été 2017

MONTRÉAL – Une femme de 57 ans qui a été happée lors d’un délit de fuite en août 2017 dans le nord de Montréal conserve de lourdes séquelles et, près de deux ans plus tard, les enquêteurs demandent aujourd’hui l’aide du public afin de retrouver le conducteur et le passager de la camionnette qui l’a renversée sans s’arrêter.

Le 23 août 2017, vers 18 h 30, la victime marchait sur la 17e avenue quand elle a été heurtée par une camionnette Chevrolet Silverado 2006 de couleur champagne, à proximité de la rue Jean-Rivard.

Le conducteur et son occupant – ce dernier serait un homme d’environ 40 ans, selon des témoins – ont poursuivi leur chemin sans porter assistance à la femme, qui a été gravement blessée à la tête.

«On cherche des témoins. Même si ça fait un certain temps, des fois les langues se délient. On espère que des gens vont communiquer avec nous», a indiqué mercredi l’agente Véronique Dubuc, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Des caméras dans le secteur ont permis aux enquêteurs d’en savoir plus sur le véhicule, mais comme l’enquête piétine depuis près de deux ans, ils espèrent qu’un appel à témoins permettra de faire débloquer le dossier.

«Ce sont des citoyens qui sont venus en aide à la femme, qui a des séquelles importantes qui vont la suivre toute sa vie», a poursuivi l’agente Dubuc.

Toute personne détenant des informations permettant d’identifier ces personnes peut communiquer avec le 911 ou se rendre à son poste de quartier. Il est également possible de transmettre un signalement de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal en ligne ou par téléphone au 514 393-1133.