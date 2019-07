Piatti avait hâte de jouer

Ignacio Piatti n’avait pas joué depuis le 24 mai et il était comme un gamin sur le terrain mercredi soir.

« Je n’ai pas eu de douleurs et c’est magnifique. Je me sens bien et avec un peu de confiance », a-t-il lancé après la rencontre.

« C’est sûr qu’il me manque un peu de forme physique et de technique, mais ça va venir. »

On a vu l’Argentin de 34 ans célébrer son but de manière particulière. Il a expliqué que c’était pour souligner le fait qu’il allait avoir un autre bébé.

Gros travail

Piatti, qui a une passion indéniable pour le foot et qui en mange, voulait absolument jouer le plus rapidement possible.

« Ça fait 15 ou 20 jours que j’ai rejoint l’équipe. Des fois, je me suis entraîné trop fort », a reconnu Piatti, qui a ajouté qu’il aurait voulu revenir avant.

« J’ai travaillé fort pour jouer à Columbus (samedi dernier), mais je n’ai pas pu y aller. Je me suis entraîné dimanche et lundi. »

Selon le vétéran, le principal est de poursuivre la route vers la Ligue des champions de la CONCACAF, tout en finissant la saison en force dans la MLS.

« C’est bien de continuer le Championnat canadien et de bien continuer la deuxième moitié de saison. »

Tête haute

L’entraîneur-chef de York, Jim Brennan, est ressorti de ce match la tête haute et avec raison.

« La présence de Piatti a changé la donne, mais je crois que nos joueurs ont créé de belles choses. »

Selon lui, l’issue de cette série aller-retour témoigne de la qualité offerte par la Première ligue canadienne.

« Je crois que ces gars-là viennent de réaliser qu’ils peuvent rivaliser avec des joueurs qui leur sont supérieurs. Ça démontre qu’il y a du talent dans cette ligue et que c’est une belle vitrine pour eux. »

Victor Cabrera a quitté le terrain pour l’hôpital après s’être blessé sérieusement au coude droit en fin de match.