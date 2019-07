Toyota RAV4 hybride ou Mitsubishi Outlander PHEV?

Pour ceux et celles qui recherchent un VUS au moins partiellement électrifié à partir de moins de 40 000 $, sachez que le choix est mince... pour le moment. De fait, seuls deux constructeurs en offrent:

- Mitsubishi avec son Outlander PHEV: un VUS à traction intégrale doté d’une motorisation hybride enfichable dont l’autonomie électrique est d’environ 35 kilomètres. Son prix de départ est de 45 442 $duquel on soustrait 6500 $ de rabais gouvernementaux après les taxes. Les taxis ont droit à un rabais supplémentaire de 3000 $.

- Toyota avec son nouveau RAV4 hybride: un VUS hybride classique dont le prix de départ est de 34 404 $, soit à peine 1 400 $ de plus que le RAV4 à essence. N’étant pas enfichable, il n’a droit à aucun rabais gouvernemental... à moins que vous ne soyez chauffeur de taxi, auquel cas vous aurez droit à 1000 $ de rabais.

Deux approches différentes

Toyota a peaufiné sa technologie hybride à un point tel que son RAV4 hybride offre une cote de consommation combinée de 6 L/100 km (5,8 L/100 km en ville et 6,3 L/100 km sur route), ce qui rend ce VUS plus frugal que ses concurrents directs. En effet, la cote de consommation combinée du Nissan Rogue AWD est de 8,7 L/100 km, celle du Honda CR-V AWD est de 8 L/100 km... et celle du Toyota RAV4 AWD à essence est de 8,3 L/100 km.

Dans la « vraie vie », en roulant en ville et sur la route avec ce VUS, je n’ai eu aucune peine à obtenir une consommation moyenne de 5,5 L/100 km. En pratiquant l’écoconduite, j’ai même réussi à obtenir une consommation urbaine de 4,7 L/100 km, ce qui est excellent et déclasse tous ses concurrents...

Sauf le Mitsubishi Outlander PHEV.

Ce VUS hybride enfichable est équipé d’une batterie lithium-Ion de 12 kWh, ce qui vous permet de rouler en mode 100% électrique au quotidien. C’est ainsi que, combiné à son moteur 4 cylindres de 2,0 litres, ce VUS obtient une cote de consommation de 3,2 L/100 km lorsqu’on combine l’autonomie électrique à sa consommation hybride. Cela dit, la motorisation strictement hybride du Outlander PHEV est loin d’être aussi efficace que celle de la RAV4 hybride, étant cotée à une moyenne de 9,2 L/100 km, ce qui est plus élevé que la cote de consommation de plusieurs de ses concurrents à essence.

Pourtant, en conduisant en mode strictement hybride à 100 km/h dans la « vraie vie », j’ai réussi à obtenir une consommation de 6,0 L/100 km, ce qui est très acceptable.

Daniel Breton

Face à face instructif

Afin de mieux comparer les deux véhicules, un collègue et moi avons testé le RAV4 hybride et l’Outlander PHEV simultanément. C’est ainsi que pendant que le RAV4 hybride a affiché une consommation de 5,4 L/100 km, l’Outlander PHEV a d’abord parcouru 42 kilomètres 100% électrique. Puis, sa consommation a graduellement rattrapé celle du RAV4 hybride.

Après 70 kilomètres, l’Outlander PHEV affichait une consommation combinée de 3,6 L/100 km;

Après 100 kilomètres, sa consommation était de 4,7 L/100 km;

Après 120 kilomètres, elle a rejoint celle de la Toyota RAV4 hybride... puis l’a surpassé.

Daniel Breton

Deux véhicules dignes de mention

Ces deux véhicules méritent donc notre attention.

Alors que le RAV4 hybride propose une motorisation hybride plus moderne et efficace, l’Outlander PHEV vous permet de rouler en mode 100% électrique sur une distance variant entre 23 et 55 kilomètres, dépendant des conditions.

Alors que la finition intérieure et l’équipement de la RAV4 hybride sont plus modernes, les sièges avant de la Outlander PHEV sont plus confortables.

Alors que la réputation de fiabilité du RAV4 hybride est sans faille, celle de l’Outlander PHEV n’est pas mal non plus. D’ailleurs, Mitsubishi offre une garantie de 10 ans ou 160 000 kilomètres aussi bien sur le groupe motopropulseur que la batterie.

Alors que le RAV4 hybride peut remorquer jusqu’à 793 kilos, l’Outlander PHEV est limité à 680 kilos.

En attendant l’arrivée des Ford, Tesla et autres VUS partiellement et entièrement électriques, votre réflexion vis-à-vis ces deux véhicules sera la suivante :

Être ou ne pas être... branché?

Telle est la question.