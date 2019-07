V Média, la prochaine proie du géant Bell

Pour éviter qu’une entreprise accapare à elle seule une trop grande part du marché, les médias sont soumis à des règles strictes. C’est encore plus vrai pour les radios et les télés.

La vente possible de V Télé à Bell devra notamment recevoir le feu vert du Bureau de la concurrence du Canada. La transaction doit aussi être approuvée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

♦ En octobre 2017, Corus Entertainment avait annoncé la vente des chaînes spécialisées francophones Historia et Séries+ à Bell Media pour près de 200 millions $. Sauf que le 28 mai suivant, le Bureau de la concurrence a bloqué la voie à l’entreprise. Deux jours plus tard, Corus et Bell résiliaient leur accord.

♦ Cette transaction avortée avait été précédée par un autre jeu de chaise musicale parmi les propriétaires de télés et de radios au pays. Bell avait en effet tenté deux fois plutôt qu’une d’acheter les chaînes télé et radio d’Astral avant d’y parvenir en 2013, au coût de 3,4 milliards $.

Bell avait donc été forcée de vendre plusieurs stations : Historia, Télétoon et Séries+, achetées par Corus, Musique Plus et Musimax achetée pour 15 millions $ par Groupe V Média, et The Family Channel, achetée par DHX Media, par exemple.