Disparition de Stéphane Roy et son fils: «on a 72 heures pour agir»

Quatorze interminables journées sont passées depuis que Stéphane Roy et son fils de 14 ans sont disparus en hélicoptère dans les Hautes-Laurentides, mais la famille ne baisse pas les bras. Daniel Roy, qui est le frère du président de Savoura, espère toujours qu’on les retrouve vivants et se montre optimiste malgré son inquiétude grandissante.

«On croit toujours qu’ils sont vivants. (...) Il faut faire des recherches en VTT et les localiser le plus tôt possible», a dit Daniel Roy, mercredi, en entrevue à LCN.

«On a de grosses inquiétudes en ce jour 14. Si Stéphane et Justin sont gravement blessés (...), il faut mettre les efforts, le paquet», a-t-il poursuivi.

«On regarde la météo, on a 72 heures pour agir, après la météo ne sera plus clémente. On va avoir de la difficulté à avoir du support aérien pour les gens au sol. Il faut un bon plan d’extraction si on trouve des survivants, que l’on puisse les amener rapidement, les hydrater sur place, avoir des médecins et être capables de les envoyer dans les bons hôpitaux», a détaillé Daniel Roy.

Secteur restreint

Mercredi, des patrouilles nautiques, des véhicules tout-terrain et des hélicoptères de la Sûreté du Québec (SQ) devaient quadriller un secteur «plus restreint» en lien avec les informations obtenues de signaux cellulaires.

Ces données qui proviendraient des téléphones de M. Roy et de son adolescent ont permis à la police de cibler une zone de recherche: celle du lac Bowden dans la municipalité du Lac-des-Dix-Milles dans le parc national du Mont-Tremblant.

«On parle d’un secteur restreint, mais c’est immense. Si on fait de la recherche de survivants, il faut éliminer certaines zones, il faut éliminer les lacs, les endroits à découvert, il faut se concentrer où il y a des feuillus. Sur le terrain, on se rend compte qu’il y a d’énormes coulées où l’hélicoptère de mon frère pourrait être caché. Mon frère et son garçon pourraient être encore vivants et pas en mesure de sortir de là», a expliqué Daniel Roy.

Pour le frère et oncle des disparus, les recherches en forêt sont une excellente nouvelle. «C’est le jour 1 des recherches terrestres qui commencent, j’en suis très heureux que ça commence aujourd’hui avec la Sûreté du Québec», a-t-il dit.

Des pilotes d’hélicoptères privés, amis de la famille Roy et bénévoles, devaient aussi survoler les Hautes-Laurentides, mercredi, afin de retrouver les disparus.

Aux commandes de son appareil Robinson blanc, Stéphane Roy et son adolescent s’étaient envolés de leur chalet des Hautes-Laurentides en direction de Sainte-Sophie, le 10 juillet. Ils ne sont jamais arrivés à destination.

Depuis le weekend, la SQ a pris le relais des Forces armées canadiennes dans le dossier, qui est maintenant traité comme une enquête sur des personnes disparues.