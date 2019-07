SMITH, Jean



À Châteauguay, le 19 juillet 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Jean Smith, époux de Mme Nicole Emard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-François (Cindy), ses petits-enfants Jacob et Audrey; son frère Bobby (Denyse); sa soeur Louise (Bob); son beau-frère et sa belle-soeur; ses neveux et nièces; ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 28 juillet de 13h à 17h.