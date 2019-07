MONTANARI, Giovanni





C'est avec grand regret que nous vous annonçons le décès de M. Giovanni Montanari, époux de Giuliana Montanari (Margaritelli).De son petit village dans le nord de l'Italie jusqu'au plus grand hôtel du monde à Atlanta, en Géorgie, et ultimement comme propriétaire de son restaurant au centre-ville de Montréal, Giovanni a consacré sa vie à s'assurer que les gens soient heureux et bien nourris.Ses voyages ont débuté dans une école hôtelière en Suisse pour se poursuivre en Allemagne, en Hollande et à Londres, où il rencontra Giuliana, l'amour de sa vie. Il la suivit au Canada où ils se sont mariés et ont amorcé un voyage d'une durée de 53 ans. Ensemble, ils ont eu trois fils: Marcello (Carolyn Spinney), Attilio (Chantal Gratton) et Marco, ainsi que quatre petits-enfants adorés: Christopher, Lauren, Nicholas et Massimo.L'ouverture des hôtels pour le groupe Westin, leur a permis de vivre une expérience aux États-Unis. Ils sont retournés à Montréal où Giovanni a ouvert son restaurant, La Rôtisserie Italienne, avec ses partenaires Vito et feu Raphael. Ensemble, ils ont servi les Montréalais pendant plus de 25 ans. "Désolés, aucune réservation, venez nous rencontrer et on s'occupera de vous nourrir."Giovanni était d'une curiosité éternelle et un explorateur intrépide. Il avait une capacité à imaginer l'inimaginable, à penser l'impensable et à croire à l'incroyable. Il a partagé son expérience avec ses enfants, ses amis, ses voisins et ses partenaires commerciaux. Ses convictions en matière de famille, de loyauté, de générosité et de foi ont été transmises à tous ceux qui l'ont connu. Il laisse également dans le deuil ses frères, ses soeurs, ses neveux et nièces à travers l'Europe.Il va nous manquer à tous.La famille recevra les condoléances le vendredi 26 juillet, de 18h à 21h à:560 BORD DU LACDORVAL, QUÉBEC, H9S 2B3(www.jjcardinal.ca) / 514-631-1511Les funérailles auront lieu le samedi 27 juillet à 11h à l'église St Veronica, 1300 avenue Carson, Dorval, Québec, H9S 1M6.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l 'Ile, 300 Ave. Stillview, 4e étage, Pointe-Claire, Québec H9R 0A1 https://residencesoinspalliatifs.com/en/make-a-donation/ ou Dans La Rue 533 Rue Ontario Est, Suite 450, Montréal, Québec, H2L 1N8 https://danslarue.org/en/donations/