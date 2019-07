GRAVEL, Gilles



À Montréal, le 17 juillet 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gilles Gravel, époux de feu Yolande Ladouceur.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane, Daniel et Jean, ses petits-enfants ainsi que ses frères et soeurs.La famille accueillera parents et amis au Jardin Urgel Bourgie situé au 3955 chemin de la Côte-de-Liesse à St-Laurent,le samedi 27 juillet 2019 de 12h à 15h. Les funérailles suivront en la chapelle du complexe funéraire à 15h.