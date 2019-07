Il y a quelques semaines, j’ai participé à un concours des tables italiennes de Montréal organisé par la Chambre de Commerce Italienne au Canada, proposant sur son menu un plat d’Émilie Romagne.

Chacun des chefs et restaurateurs devaient proposer une création culinaire mettant en vedette les produits de cette belle région.

Tous nous ont beaucoup impressionnés, mais ce fut pour moi aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des établissements qui méritent vraiment qu’on s’y intéresse. Ce qui m’a le plus épaté, c’est une forme de renaissance de cette cuisine tant aimée partout sur la planète. La cuisine italienne est sans contredit la cuisine qui parle le plus au cœur, un gros câlin gourmand, une caresse gustative, la cuisine de maman par excellence. L’autre chose incontestable de ces vrais restaurants italiens de qualité, c’est leur formidable accueil. L’art de la restauration passe par le sentiment pour les clients de se sentir exclusifs et ça, ces restaurateurs savent y faire. Une grande leçon de commerçant. Bravo!

Je vous présente 9 restaurants de cuisine italienne qui méritent toute votre attention. Une visite vous convaincra.

1) Primo & Secondo

7023 Rue Saint-Dominique

Montréal

GPS : H2S 3B6

Téléphone: (514) 908-0838

Un de mes coups de cœur ces derniers temps côté resto italien. La cuisine de ce petit restaurant à proximité du marché Jean Talon est une valeur sûre à Montréal. L’authenticité de la cuisine est parfaitement respectée. Toutes les choses sont faites maison dans la plus pure tradition. Ici, on se tient et heureusement bien loin de la sauce tomate en boîte. Les pâtes sont divines et faites maison, comme ces pâtes farcies avec de la mortadelle et une fantastique sauce au beurre et à la sauge qui fait le bonheur des gourmands et le grand gagnant de cette compétition amicale. Je vous invite aussi à goûter les desserts eux aussi faits maison, le gâteau aux amandes est carrément fabuleux, un des meilleurs desserts de restaurant mangé depuis des lunes. Service charmant, prévenant et agréable. Une bien belle petite maison.

2) Giulietta Pizzeria

5950 Boulevard des Grandes-Prairies

Saint-Léonard

GPS : H1P 1A4

Téléphone: (514) 324-0464

Le Guilietta est une surprise, une grosse surprise. Intégré à un centre de commerces sans grand attrait à Saint-Léonard, le restaurant pizzeria détonne. Par sa luminosité, par son décor aérien et très coloré et par sa cuisine bien faite. J’y ai mangé dernièrement des pâtes farcies incroyables, tellement incroyables que je me demandais ce qui se passait dans ma bouche. Une sorte de questionnement approbateur de bonheur. Chaque bouchée me remplissait de joie. Sourire en bouche, j’ai pris le temps de manger cette pâte farcie tellement c’était bon. Mais je sais que les pizzas sont aussi très bonnes. Je crois savoir qu’une autre adresse était en voie d’ouverture à Laval, bravo. Je me mets à espérer aussi qu’une troisième adresse voit le jour au centre-ville de Montréal. Affaire à suivre, et bravo pour cette belle nouveauté.

3) Bistro Barcola

5607 Av du Parc

Montréal

H2V 4H2

Téléphone: (438) 384-1112

Tient tient, ça faisait un petit moment que je n’avais pas découvert de chouchou en ce qui à attrait à la restauration italienne. Eh bien voilà, c’est maintenant fait. Il faut dire que tout est fait pour plaire. Petit local tout simple, sans chichi et flafla, le décor invite à la détente, presque aux vacances, on se sent vite chez soi dans cette petite adresse de la rue Parc à Montréal. L’accueil est adorable et professionnel. La cuisine est formidable. Le chef est un grand talent. Discret, travailleur, il se donne du mal pour sortir des sentiers battus de la cuisine italienne habituelle. Pourtant, c’est en respectant les grandes traditions régionales, comme l’Émilie Romagne qu’il excelle. C’est tellement bon, délicat, réfléchi, beaucoup de travail de dernière minute pour être le plus précis possible, une grande cuisine dans un petit resto, coup de cœur réel.

4) Piatti Pizzeria

2829 Avenue des Aristocrates

Laval

GPS : H7W 0H3

Téléphone : (450) 241-6003

Le restaurant Piatti à Rosemère fait partie de mes adresses de cuisine italienne préférées au Québec. Il y a quelques mois, ils ont aussi ouvert à Laval une seconde adresse avec une spécialisation pizzas cuites au four à bois. Évidemment, Piatti ne fait pas les choses comme les autres et profite d’avoir un lieu plus relax et festif pour mettre aussi en avant d’autres spécialités italiennes. Pâte fraîche formidable, antipasti & charcuteries de grande

qualité, desserts de haute voltige. La présentation des plats est très soignée, on devine la volonté du chef et de son équipe de se démarquer des restaurants pizzerias traditionnels. Modernité et bons produits, voilà une adresse à découvrir sans faute.

5) Fiorellino

381 Avenue Laurier O

Montréal

H2V 2K3

Téléphone : (514) 276-9593

Deuxième adresse du groupe Fiorellino, ce grand local, sur deux étages est propice aux groupes et aux grandes tablées, surtout à l’étage. La cuisine est faite de très bons produits.

Le chef souhaite toutefois aussi se démarquer avec des réalisations plus élaborées, démontrant hors de tout doute que la cuisine italienne peut aussi être plus moderne, plus personnelle, car on le sait tous, rien ne remplacera les préparations de Nonna, pas facile dans ses conditions de réinterpréter la cuisine italienne. Ça prend du talent, de l’audace, du culot, parlez-en à Massimo Bottura...

6) Bis

1229 Rue de la Montagne

Montréal

GPS : H3G 1Z2

Téléphone : (514) 866-3234

Chers amis restaurateurs. Vous voulez ouvrir un restaurant?

Voici un modèle du genre. Un restaurant dirigé par de vrais restaurateurs.

Accueil incroyable, prévenance, courtoisie, gentillesse, rien de pompeux ou de surfait, tout pour faire plaisir aux clients et à voir la mine réjouie de tous les visiteurs gourmands le soir de ma visite, il faut croire que ça marche. La cuisine est simple, mais les produits sont impeccables. Rien pour réinventer la roue, mais ils prennent leurs rôles très au sérieux sans se prendre aux sérieux. Il faut voir le nombre de clients habitués que le maitre d’hôtel nomme par leurs noms. Pour comprendre ce que je veux dire, ici le client est un ami à qui l’on veut faire plaisir, c’est beau à voir.

7) Beatrice

1504 Rue Sherbrooke Ouest

Montréal

H3G 1L3

Téléphone : (514) 937-6009

Photo Instagram @foodtravellover.linge

L’un des plus jolis restaurants de Montréal et surtout l’une des plus belles terrasses de la métropole. Les chefs Adele Forgione et Shant Manguelian proposent une cuisine italienne raffinée, joliment présentée, faite d’ingrédients de belle qualité.

Pieuvres grillées, caviar d’aubergines fumées, sauce au sésame, vinaigrette au persil, focaccia. Fleurs de courgette farcies à la ricotta et pancetta, salsa de tomates confites.

Caramel au bœuf braisé, tomates confites, maïs grillé, parmesan, basilic,

emifreddo nappé de meringues chocolat et noisettes avec croustillant de praliné et sauce caramel espresso. Ça donne faim.

8) Muscadin

43 Rue Saint Vincent

Montréal

GPS : H2Y 3A6

Téléphone : (514) 842-0588

Une institution à Montréal. Les clients y ont leurs habitudes, même leurs tables attitrées. Le patron veille au grain, s’assure que tout le monde est heureux, que tout se passe bien. Un bon mot ici, une blague à un autre, on devine la complicité et les clients en confiance.

La vraie restauration classique où le client est la personne la plus importante au monde.

Avis aux futurs restaurateurs, les clients adorent se faire gâter, c’est l’une des clés pour qu’ils reviennent et qu’ils le recommandent à leurs amis. Je vous suggère fortement le jambon tranché à la table, formidable. Très belle carte des vins.

9) MKT

2044 Rue Metcalfe

Montréal

GPS : H3A 1X8

Téléphone : (514) 849-2044

Joli restaurant tout de blanc vêtu. On se croirait dans un environnement de restaurant supper club de bord de mer. Mais on est au centre-ville de Montréal. Des grands classiques de la cuisine italienne, même si le chef veut proposer une cuisine italienne, méditerranéenne et moderne aussi. L’info du jour pour le MKT, c’est qu’il déménage bientôt pour prendre place dans l’ancien Parchemin, dans le presbytère de la cathédrale Christ Church. Une magnifique maison où les propriétaires du MKT entendent créer un espace moderne et festif. Je leur souhaite un meilleur succès que le dernier locataire...