BLANC, Liliane



À Montréal, le 24 juillet 2019, est décédée Mme Liliane Blanc à l'âge de 77 ans.Elle fut l'épouse bien-aimée de feu M. Antoine Bandiera et maman chérie de Sabine et de feu Bruno.Elle laisse dans le deuil sa filleule Sandrine (Sylvain), son neveu Pascal (Mélanie), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 27 juillet 2019 de 9h à 14h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 14h en la chapelle du complexe.