PAOLUCCI BEAULIEU, Elisa



À Montréal, le 18 juin 2019, à l'âge de 61 ans, est décédée, entourée des siens, Elisa Paolucci Beaulieu, épouse de François Beaulieu.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils, Jean-François (Sophie Dubois) Marc-Antoine (Lucille Garnier) ses 3 petits-fils, Matteo, Victor et Nicola, sa soeur Gilda Paolucci (Ron Papa) son frère Michel Paolucci (Elyse Binette) ses beaux-frères, belles-soeurs et plusieurs autres parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme lié à la santé de votre choix.La famille tient à remercier les nombreuses personnes qui ont contribué à son bien-être dans les dernières années particulièrement Dre Diane Provencher et son équipe extraordinaire, ainsi que le personnel du 12e Sud, du CHUM.Un rassemblement intime en sa mémoire aura lieu au Château Taillefer Lafon, entre 14h00 et 18h00 jeudi le 1er août 2019, 1500 Montée Champagne, Laval, QC H7X 4H9.