Agenda du week-end

Photo courtoisie, Haïti en folie

Samedi et dimanche, de 11 h à 23 h, au parc Lafontaine (près du centre Calixa-Lavallée), on pourra découvrir la cuisine typique d’Haïti et s’en délecter, participer à des ateliers de toutes sortes, voir des spectacles, etc., bref, on s’amusera ! À 16 h, samedi, le défilé RARA partira du parc des compagnons (Mont-Royal et ­Cartier) pour se rendre au parc La Fontaine.