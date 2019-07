Allégations de maltraitance envers des aînés à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES – La Résidence Notre-Dame, un établissement privé pour aînés de Trois-Rivières, est visée par une enquête. Une vigie est installée depuis que des allégations de maltraitance et d’insalubrité ont fait surface. Des résidents craignent pour leur sécurité.

«Souvent, il y avait des résidents qui disaient: "On n’est pas bien, on ne mange pas ce qu’on veut, on n’est pas bien ici". Les gens, c’est clair qu’ils ont peur des représailles», a dit une résidente rencontrée par TVA Nouvelles, jeudi.

Au cabinet de la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, on mentionne que tout porte à croire que les doutes sont fondés. Quatre enquêteurs sont présentement sur les lieux.

Parmi les résidents interrogés par TVA Nouvelles, certains ont été surpris d’apprendre cette nouvelle.

«Ça n’a pas d’allure parce qu’ici, on mange bien. Nous sommes en sécurité. Le personnel est formidable, les propriétaires sont numéro un. On n’a rien à se plaindre», a dit l’un d’eux.

Des intervenants et des travailleurs sociaux du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS) ont rencontré tous les résidents. La Résidence Notre-Dame est gérée par le groupe Résidences Chemin du Roy, qui compte cinq établissements pour personnes aînées en Mauricie. Les gestionnaires ont d’ailleurs huit dossiers devant la Régie du logement pour résiliation de bail.

Une fois l’enquête terminée, si la résidence ne respecte pas les normes qui lui permettent de conserver sa certification, des recommandations devront suivre.