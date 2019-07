Beaucoup de travail pour Marc Bergevin en 2020

Maintenant que la formation du Canadien de Montréal pour la prochaine saison semble pratiquement complète, le directeur général Marc Bergevin peut se tourner tranquillement vers le défi qui l’attend d’ici l’été 2020.

En effet, d’après les données consultées sur le site Cap Friendly, ce ne sont pas moins de 20 joueurs qui profiteront de l’autonomie, complète ou non, le 1erjuillet prochain. De ce nombre, seuls quelques-uns sont toutefois des réguliers du club. Max Domi, Nick Cousins, Noah Juulsen, Victor Mete, Charles Hudon et Xavier Ouellet seront notamment joueurs autonomes avec compensation.

Ayant établi plusieurs marques personnelles lors de la dernière campagne et étant en voie d’amorcer la prochaine saison comme joueur de centre numéro 1 de l’équipe, Domi devrait obtenir une hausse de salaire substantielle, lui qui touche en moyenne 3,15 millions $ par saison avec son pacte actuel. L’ancien des Coyotes de l’Arizona sera par ailleurs admissible à l’arbitrage salarial, tout comme Hudon, Cousins et Ouellet.

Riley Barber, qui a accepté cet été une entente d’une saison à deux volets, pourrait également se prévaloir de ce droit. Avec 16 joueurs engagés pour la saison 2020-2021, la masse salariale projetée est actuellement de 63,19 millions $.

Une lutte féroce

Trois autres joueurs de l’équipe seront quant à eux libres comme l’air dans un peu plus de 11 mois, soit Dale Weise, Matthew Peca et Nate Thompson. Les trois joueurs seront d’ailleurs en compétition pour un poste de soutien avec le Bleu-Blanc-Rouge lors de la prochaine saison et devraient être très motivés au camp d’entraînement, à quelques mois de la fin de leur entente respective.

À moins d’un nouveau contrat, le défenseur Christian Folin pourrait lui aussi joueur être autonome sans compensation après la saison, tout comme le gardien Keith Kinkaid.

Dans les mineures, les droits des espoirs Jake Evans, Lukas Vejdemo, Antoine Waked, David Sklenicka, Gustav Olofsson et Michael McNiven demeureront au Canadien même si les joueurs devront négocier de nouvelles ententes. Alex Belzile et Philip Varone risquent par ailleurs de tester le marché des joueurs autonomes.

En outre, seulement sept membres de la formation actuelle du Tricolore possèdent des ententes valides au-delà de la saison 2020-2021. Le contrat actuel de l’entraîneur-chef Claude Julien vient pour sa part à échéance en 2021.

Joueurs qui risquent d'être autonomes avec compensation chez le Canadien de Montréal au terme de la prochaine saison

Max Domi

Nick Cousins

Noah Juulsen

Victor Mete

Charles Hudon

Xavier Ouellet

Jake Evans

Lukas Vejdemo

Antoine Waked

Riley Barber

David Sklenicka

Gustav Olofsson

Michael McNiven

Joueurs autonomes sans compensation