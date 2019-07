Des films qui sont encore populaires

Même s’ils ont presque un demi-siècle et qu’ils apparaissent bien prudes en comparaison avec la porno d’aujourd’hui, les « films de fesses » québécois des années 1970 demeurent populaires.

Longtemps le plus grand succès populaire du cinéma québécois avec ses deux millions d’entrées à sa sortie en 1970, Deux femmes en or, réalisé par Claude Fournier et mettant en vedette Monique Mercure et Louise Turcot, est un des films qui obtiennent les meilleurs scores dans le catalogue d’Éléphant, révèle son directeur Dominique Dugas.

« Je pense qu’il y a encore une curiosité pour ces films-là. Mais ce n’est certainement pas parce que les gens souhaitent avoir des sensations fortes », s’amuse-t-il.

D’autres films à venir

Éléphant : mémoire du cinéma québécois vient aussi de lancer L’initiation et mettra en ligne bientôt L’amour humain, deux autres films coquins signés Denis Héroux.

Malgré le fait que les critiques ont répudié ces films à l’époque, Dominique Dugas estime qu’ils valent encore le détour.

« Ce n’était pas des films bâclés. La production était de très grande qualité. Les images étaient de René Verzier, qui était un des grands directeurs photo qui a travaillé sur les grands films de Gilles Carle. Et la musique était partie prenante de l’expérience. Elle était souvent funky et très rythmée. La bande-annonce d’Après-ski est très prisée, encore aujourd’hui, par les amateurs de vinyles. »