Dormez dans ce «wagon du Far West» à deux pas des plus belles plages du Maine

Vous saviez sûrement déjà qu’on pouvait dormir dans une maison de berger ou une roulotte gitane à quelques heures de Montréal. Mais saviez-vous qu’on pouvait également passer la nuit dans un «wagon du Far West»?

Le tout nouveau Wild Blue Yonder, un prêt-à-camper inspiré des wagons de marchandises et de passagers d’autrefois, est désormais en location sur la côte du Maine, près de l’océan, dans la ville de Kennebunkport.

Situé au coeur du camping Sandy Pines, ce wagon au look «prairie chic» peut accueillir deux personnes pour un vrai séjour de glamping.

Il dispose d’un «lit King», du chauffage, de l’air climatisé, d’une table à pique-nique à l'extérieur et, évidemment, d’un foyer pour vos soirées sous les étoiles. La literie et les serviettes sont fournies aux visiteurs et le pavillon avec douches et toilettes se trouve à une courte distance de marche.

Le Sandy Pines Campground est situé à proximité de plusieurs plages fameuses du Maine, à peu près à mi-chemin entre Old Orchard et Ogunquit.

La plage la plus proche est la jolie et assez peu connue Goose Rocks Beach (pour laquelle il faut un permis de stationnement). Un must lors de votre séjour!

Si vous voulez passer la nuit comme un voyageur de grand chemin d'autrefois, attendez-vous à payer autour de 200 $ US par nuit pour la location du wagon (vérifiez les prix en fonction de vos dates sur le site). Durant la haute saison, il faut réserver un minimum de trois nuits.

Notez que le Sandy Pines Campground offre plusieurs autres options de glamping comme des roulottes Airstream, des tentes de luxe et des cabanes triangulaires très cute, en plus de chalets et d'emplacements de camping réguliers pour tente ou VR.