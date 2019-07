Elle trouve inadmissible la façon dont elle a été congédiée par la Commission des droits de la personne

Une ancienne employée de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) trouve inadmissible la façon dont elle a été congédiée.

En entrevue jeudi à l'émission Avocats à la barre à QUB radio, Danielle Robichaud a raconté comment, après 28 ans de service à la CDPDJ, elle a été congédiée après un congé de maladie.

«Mon employeur m'a congédiée de façon tout à fait inadmissible dans un milieu où on est quand même chez le mandataire de la Charte, on n'est pas à La Binerie Mont-Royal, (...) qui reçoit les plaintes sur la discrimination, le harcèlement et sur l'exploitation des personnes âgées ou handicapées», a-t-elle expliqué d'entrée de jeu.

Elle raconte qu'elle a été congédiée après 104 semaines de congé de maladie prolongé. «D'une façon qui est peu éthique», a-t-elle ajouté.

Elle obtient cependant gain de cause devant le Tribunal administratif du travail, qui soulève que son syndicat a fait preuve de «mauvaise foi».

ÉCOUTEZ Danielle Robichaud raconter son combat avec la CDPDJ à l'émission Avocats à la barre à QUB radio:

«J'ai appris à ce moment-là que l'avocate de la CSN avait tendu une perche à l'employeur (...) et le juge a finalement mis dans son jugement "mauvaise foi de la part du syndicat"», a-t-elle relaté.

L'ancienne agente d'information de la commission souhaite une «révision judiciaire de son cas, avec un avocat payé par le syndicat».

Elle craint cependant que cela ne soit pas possible, puisque le syndicat et la CDPDJ ont déposé chacun une requête pour faire invalider le jugement du Tribunal administratif du travail.

ÉCOUTEZ l'analyse de Me Jean-Paul Boily et de Me François-David Bernier à l'émission Avocats à la barre de QUB radio: