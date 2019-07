Furieux d’avoir été éjecté du Grand Marché

Furieux d’avoir été éjecté de façon « cavalière » du Grand Marché, un marchand-producteur envisage des poursuites contre l’administration.

Pascal Klein, président de l’entreprise Les Canardises, qui vend des produits du canard, était permanent au Marché du Vieux-Port depuis 15 ans et il subissait des pertes les premiers mois de l’année. Il a donc choisi de s’installer de façon saisonnière au Grand Marché, sept mois par an.

Il a annoncé sa décision de ne pas aller de l’avant avec la proposition de kiosque permanent six mois avant l’ouverture. « Ils m’ont barré et ils ont mis Canard goulu à ma place, sans m’informer », regrette-t-il.

L’emplacement saisonnier que la direction a proposé était situé à l’extérieur du bâtiment, ce qui ne lui convenait pas du tout.

Produits retirés

Il a donc tenté de vendre ses produits par l’intermédiaire de la boucherie, mais la direction a fait retirer les produits des étalages, ce que M. Klein trouve inacceptable.

« C’est un croche-pied, c’est cavalier. (...) Je trouve ça déplorable comme décision, ça va vraiment à l’encontre de ce qui avait été dit sur le Grand Marché. »

Il a d’ailleurs mandaté ses avocats pour étudier ses recours judiciaires. « C’est illégal ce qu’ils ont fait. »

Le directeur général du Grand Marché, Daniel Tremblay, se défend d’avoir lésé le marchand. « Je crois qu’il voit le succès du Marché et qu’il regrette », laisse-t-il tomber.

Il affirme avoir donné toutes les chances à M. Klein de s’intégrer au Marché.

Les deux parties s’accusent mutuellement d’avoir laissé les choses traîner et omis de communiquer correctement.

Opportunité manquée

« On lui a donné l’opportunité, il ne l’a pas saisie, ajoute Daniel Tremblay. Il a décidé de laisser passer l’offre. On ne peut pas nous blâmer de louer à une autre entreprise qui a fait le choix d’être là, d’aménager un commerce et de payer les mois plus morts. Alors oui, on a favorisé ces entreprises-là par rapport à quelqu’un qui dit : “Je vais juste venir ramasser quand c’est bon”. »

M. Tremblay estime tout à fait justifié d’interdire au commerçant de vendre ses produits par un intermédiaire.

« On favorise les entreprises qui sont là et non de la revente. Ça serait trop simple de vendre les produits sur une étagère et de ne pas avoir de loyer à payer. »

M. Tremblay rappelle que M. Klein bénéficiait d’une clause de non-concurrence au Vieux-Port.