La confiance des patrons de PME baisse au Canada, mais résiste au Québec

MONTRÉAL | L’optimisme des propriétaires de PME canadiennes a reculé au mois de juillet, selon les résultats du Baromètre des affaires de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

L’indice du baromètre a reculé de 3,7 points par rapport au mois précédent, atteignant 57,8. Cet indice de confiance est mesuré sur une échelle de 0 à 100. Lorsque l’indice se situe aux alentours de 65, cela signifie que l’économie tourne à plein régime.

«Les résultats de juillet ne sont pas aussi faibles qu’en début d’année, mais ils laissent à penser que les améliorations observées ces derniers mois pour l’ensemble du Canada étaient trop rapides pour durer», a déclaré Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI.

«Malgré le recul de la confiance, les plans relatifs aux salaires et aux prix sont demeurés stables. Par contre, les projets d’embauche sont relativement faibles», a-t-il ajouté.

Des résultats différents selon les provinces

Au Québec, les entreprises ont connu un bon mois de juillet, note la FCEI. En effet, malgré une perte de 0,6 point, l’indice du Baromètre des affaires reste le plus élevé de toutes les provinces (67), à égalité avec celui de l’Île-du-Prince-Édouard et suivi de près par la Nouvelle-Écosse (62,6).

C’est en Ontario que l’indice a le plus reculé ce mois-ci par rapport à juin (- 6,6 points) pour s’établir à 56. L’indice est resté figé pour Terre-Neuve-et-Labrador (50), le plus faible au Canada. On constate aussi des baisses en Colombie-Britannique (53,3), pour la Saskatchewan (54,3) et l’Alberta (57,2).

L’indice a progressé au Manitoba (+4,7 points) pour culminer à 60,1. Le Nouveau-Brunswick suit de près avec une hausse de 4 points de son indice (61,2).

Dans les résultats du Baromètre, on note que «41 % des chefs de PME estiment que leur entreprise se porte bien et 14 % pensent le contraire. Seulement 16 % des employeurs prévoient recruter du personnel à temps plein au cours des trois prochains mois, alors que 14 % envisagent de réduire leurs effectifs».

Les secteurs les moins optimistes sont les services professionnels (58,1) et du commerce de détail (54,0).

Les secteurs des services professionnels (58,1) et du commerce de détail (54,0) ont enregistré la plus forte baisse de confiance ce mois-ci, reculant de 7,4 points et de 5,4 points respectivement. Le secteur agricole est le moins confiant (51,9), malgré une hausse de 4,9 points.

Le secteur de l’hébergement/restauration affiche le plus grand optimisme (65,9), suivi des services financiers (63,3), de la fabrication (62,2) et des services personnels (61,8). C’est le secteur de l’information qui a inscrit la plus forte hausse avec 8,1 points de plus que le mois dernier, pour atteindre 60,9.

Le baromètre des affaires de la FCEI s’appuie sur les réponses de 710 de ses membres recueillies avant le 15 juillet.