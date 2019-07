Le coût de la livraison en 24 h coûte cher à Amazon au 2e trimestre

Le coût de la livraison en 24 heures lancé par Amazon en Amérique du Nord coûte cher au géant du commerce en ligne dont les résultats financiers au deuxième trimestre ont déçu.

Le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, à peine supérieur aux 2,5 milliards d’il y a un an, et inférieur aux attentes du marché, a-t-il annoncé jeudi.

Mais son chiffre d’affaires progresse de 20% à 63,4 milliards de dollars, dans la tranche haute de ses propres prévisions, porté notamment par ses activités de « cloud » informatique, d’abonnement à son service de livraison et de vidéo « Prime », et de publicitéen ligne, trois divisions en hausse de 37% sur un an.

« La livraison en un jour est désormais disponible pour les abonnés de Prime sur plus de 10 millions de produits, et ce n’est qu’un début », s’est félicité Jeff Bezos, le fondateur et patron d’Amazon.

Mais les investissements nécessaires pour proposer cette livraison rapide ont coûté à Amazon une réduction de sa marge, selon Charlie O’Shea, analyste chez Moody’s, qui note cependant que « c’est un coût à court terme qui sera payant sur le long terme, et nécessairestratégiquement pour offrir un avantage compétitif aux consommateurs par rapport à la distribution en dur ».

Le bénéfice par action d’Amazon est ressorti à 5,22 dollars, très inférieur aux attentes des analystes. Le titre perdait plus de 2% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse.

AWS, son service d’informatique dématérialisée (« cloud »), a engrangé 8,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 37% et conforme aux attentes.

La publicité en ligne a dégagé plus de 3 milliards de dollars de revenus, aussi en hausse de 37%, signe de bonne santé même si la croissance semble se stabiliser: l’année dernière à la même période cette branche avait bondi de 132%.

--