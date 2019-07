Les fake news d’Amnistie internationale

« Personne, aucun État, aucune religion n’a le droit de dicter aux femmes quoi porter ou ne pas porter. Amnistie internationale­­­ défend les femmes et les hommes qui se battent contre l’OBLIGATION de porter le voile en Iran et ailleurs et contre l’OBLIGATION de ne pas le porter... », a-t-elle écrit sur son compte Twitter avant-hier (les majuscules sont d’elle).