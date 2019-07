Orchestre Métropolitain au pied du mont Royal: une soirée parfaite

MONTRÉAL | Près de 35 000 personnes s’étaient rassemblées au pied du mont Royal, jeudi soir, pour écouter le traditionnel concert en plein air offert par l’Orchestre Métropolitain (OM) et son chef, Yannick Nézet-Séguin. Pour cette sixième édition, la température était idéale, l’ambiance conviviale et l’émotion au rendez-vous.

Pénélope McQuade a présenté la soirée avant l’arrivée de Yannick Nézet-Séguin, chemise à pois et pantalon blanc, dont l’entrée a été chaleureusement applaudie.

L’an dernier, le chef avait choisi trois pièces de Tchaïkovski, dont la «Symphonie no 4», pour le concert sur la montagne. Cette fois-ci, Yannick Nézet-Séguin avait opté pour un choix plus diversifié. Après l’ouverture avec «Peer Gynt, suite no 1» d’Edvard Grieg, on a pu entendre la «Symphonie no 5» de Tchaïkovski, ainsi que le fameux «Boléro» de Ravel en clôture.

Programme accessible

Les musiciens de l’OM ont déployé la «suite no 1» de Peer Gynt, créée à l’origine pour accompagner une pièce de théâtre de Henrik Ibsen, sous un splendide soleil couchant. Dès les premières notes, le public était attentif et silencieux.

«C’est une grande émotion pour nous d’être ici et de vous voir aussi nombreux, a annoncé Yannick Nézet-Séguin après cette première interprétation. Toute l’année, avec l’Orchestre Métropolitain, on veut donner aux Montréalaises et aux Montréalais toute l’émotion de la musique dans laquelle on croit. Et c’est la même chose ce soir, en plein air.»

Même si le chef est le plus souvent dos au public, un écran géant permettait de le voir de face pendant le concert, un privilège relativement rare qui permet d’apprécier encore mieux toute sa gestuelle et toute sa fougue.

«Cette cinquième Symphonie de Tchaïkovski est ma préférée», a-t-il indiqué pour présenter le plat de résistance de cette soirée classique audacieuse, mais accessible à tous.

«Elle est remplie de drames, de tumultes et de passions. Je vous invite à la vivre avec nous. La musique est faite pour être vécue à divers degrés et à divers niveaux», a-t-il poursuivi.

Finale grandiose

En guise de finale de cette magnifique soirée, Yannick Nézet-Séguin avait opté pour le «Boléro» de Maurice Ravel, une oeuvre malheureusement trop souvent utilisée en publicité.

«Pour moi, cette oeuvre a une certaine importance, a confié le chef. Je pense que plusieurs ont déjà vu le petit vidéo qu’on a échappé sur YouTube où l’on me voit, à l’âge de 10 ans, en train de faire semblant de diriger un orchestre sur le "Boléro". D’abord, je n’ai pas beaucoup grandi depuis, mais surtout j’ai l’impression que je dirige avec la même passion et la même envie.»

Les musiciens de l’Orchestre Métropolitain ont su interpréter ce classique avec enthousiasme et sensibilité, salués à la fin par une foule debout et bruyante.