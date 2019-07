Pourquoi l’autisme est-il si présent de nos jours?

Je ne sais pas si c’est moi qui en ai manqué un bout sur l’évolution de la société québécoise, mais il me semble que de nos jours, on diagnostique des tonnes d’autistes, alors que dans mon temps, on ne parlait à peu près jamais de ça. Régulièrement, on en détecte une nouvelle forme, et il semble que dans les écoles, ça rend difficile la cohabitation avec les élèves sans problèmes. Comment en est-on arrivé là comme société ? Juste dans ma famille, il y en a deux, et ça crée bien du trouble à leurs parents.

Une grand-mère inquiète

L’état que vous décrivez s’appelle trouble du spectre de l’autisme. Il fait partie de l’ensemble des troubles neuro-développementaux décrits dans les guides comme le DSM-V. On en voit plus aujourd’hui qu’autrefois parce que la médecine a évolué, les méthodes de détection se sont raffinées, et on les diagnostique. Mais aussi parce qu’autrefois, on mettait tous les enfants à comportements différents dans la catégorie de ceux qu’on appelait péjorativement « les enfants retardés », qu’on laissait quitter l’école hâtivement pour aller faire les petits boulots mal rémunérés. Heureusement, plus on en sait sur ce trouble, plus on développe des moyens pour aider les enfants affectés­­­ dans leur parcours scolaire. On suspecte des causes génétiques autant qu’environnementales d’en être responsables.