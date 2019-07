Poursuite de 1,37 M$ contre l’ex-distributeur de la Four Loko au Québec

L’ancien distributeur de la boisson sucrée et alcoolisée Four Loko au Québec fait l’objet d’une poursuite de 1,37 million de dollars canadiens aux États-Unis.

Selon des documents de cour consultés par Le Journal, le fabricant américain du Four Loko, Phusion Projects, réclame 1,37 million $ à Nicolas et Mathieu Gagnon-Oosterwaal qui détiennent Breuvages Blue Spike au Québec.

La poursuite soutient que les distributeurs du Four Loko au Québec ont notamment manqué à leur devoir de respecter les procédés originaux de fabrication de la boisson alcoolisée.

Blue Spike avait obtenu le droit de distribuer et de vendre au Québec la boisson Four Loko, dont la licence originale d’exploitation appartient à Phusion Projects de l’Illinois.

Les canettes de Four Loko avaient fait l’objet d’un vaste rappel en décembre 2017 après une demande de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).

Recette non respectée

À la suite d’une vérification en usine, la RACJ a découvert que l’embouteilleur du Four Loko, Solar, et Blue Spike utilisaient des recettes à base d’alcool éthylique plutôt que du malt pour produire certaines de leurs boissons.

D’après la RACJ, ces produits auraient dû être vendus dans les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ), et non pas dans des commerces de proximité comme les dépanneurs.

Plusieurs boissons fortement alcoolisées comme la Four Loko et la FCKD UP avaient fait l’objet de vives critiques lors du décès de la jeune Athéna Gervais, 14 ans, survenu en mars 2018 à Laval.

Joint hier par Le Journal, Nicolas Gagnon-Oosterwaal a indiqué que la « poursuite a été retirée ».

« Il n’y a aucun litige en cours avec Phusion », a-t-il précisé.

Des documents de la cour en Illinois datant du 18 juillet dernier indiquent pourtant que des discussions entre les deux parties sont en cours pour une entente.

La prochaine comparution devant le tribunal est prévue pour le 29 août.

Nicolas Gagnon-Oosterwaal n’a pas voulu préciser hier si une entente hors cour avait été conclue avec Phusion.