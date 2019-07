Québec presse Bell d’accroître le contenu franco chez V Télé

« Je pense qu’il faut augmenter la production de contenu francophone. J’ai eu la chance de parler aux gens de Bell avant l’annonce et leur engagement semble assez clair qu’ils veulent offrir plus de production, alors si c’est le cas, tant mieux », a déclaré M. Fitzgibbon en point de presse.

« Nous continuerons d’investir dans la création de programmation au Québec et nous continuerons de travailler avec les producteurs locaux et indépendants, ce qui permettra d’accroître l’éventail de choix pour les consommateurs francophones et viendra renforcer tout l’écosystème », s’est limitée à dire Caroline Audet.

Depuis 2016, les investissements annuels de V dans la programmation et la production ont chuté de 18 %, passant de 41,7 millions de dollars à 34 millions de dollars, selon des données du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

« On peut s’attendre à ce que Bell, qui a les poches plus profondes [que la famille Rémillard] et qui ne possède pas encore de réseau conventionnel de télé de langue française, investisse de l’argent pour renforcer la programmation de V et extraie certaines économies pour rendre le réseau légèrement rentable », a écrit M. Shine dans une note.