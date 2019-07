Québecor demande au gouvernement du Québec de bloquer l’achat de la chaîne V par Bell

Québecor estime que le gouvernement de François Legault doit empêcher l’achat de la chaîne V par Bell, car cela placerait le géant des télécommunications dans une position encore plus dominante, dont le consommateur ferait les frais.

«Le gouvernement du Québec doit intervenir à titre d'actionnaire de V via Investissement Québec afin de bloquer cette transaction qui fragilisera également à terme notre capacité de procurer des ressources suffisantes pour alimenter nos salles de nouvelles et notre expertise en information, pilier d'une démocratie saine et vivace», a affirmé aujourd'hui par communiqué le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

L’entreprise québécoise prévient les autorités qu’il ne faut pas seulement évaluer cette acquisition annoncée mercredi matin sous l’angle des parts de marché, mais plutôt «en fonction de la concurrence et de l'importante concentration de propriétés de Bell dans tous les secteurs des médias, tant sur les marchés de langue anglaise que de langue française».

Pierre Karl Péladeau reproche à Bell de vouloir créer un monopole, elle qui domine au pays dans le secteur des chaînes spécialisées et de la radio, et qui est bien implantée du côté de la télévision généraliste avec le réseau CTV, ainsi que sur le web et dans le domaine de l’affichage.

«L'acquisition d'une chaîne généraliste francophone accentuera non seulement la dominance de Bell, mais empêchera les autres joueurs de rivaliser sur les plans de l'acquisition de contenu et de l'offre publicitaire aux annonceurs. Après la dissolution d'Astral par Bell, un autre siège social québécois disparaîtra au profit d'un géant géré à partir de Toronto. Et au bout du compte, cela sera au détriment des téléspectateurs québécois», a précisé M. Péladeau.

Selon Québecor, la domination de Bell lui permettrait de «contrôler à sa guise le sort du marché de la publicité» et de «provoquer un sérieux déséquilibre dans les forces de négociation lors d'acquisition de contenus télévisuels, menant à accentuer les surenchères».

L’entreprise québécoise, qui possède notamment le réseau TVA, ainsi que Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, a affirmé qu’elle ferait connaître ses préoccupations «auprès des instances concernées».

Annoncée mercredi, la vente de V à Bell doit recevoir les approbations réglementaires habituelles de la part des autorités fédérales. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés.