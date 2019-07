Réplique d’une grand-mère à une mère indigne

J’ai été estomaquée de lire la lettre de cette femme concernant l’accès aux grands-parents pour leurs petits-enfants. Elle m’a fait ressentir un très grand malaise. Je voudrais dire à cette dame que non seulement ses enfants souffriront de l’absence de leurs grands-parents, mais que ces derniers en souffriront également puisqu’ils étaient engagés envers eux.

Autrement dit, elle est d’accord pour que les deux parties impliquées souffrent toute leur vie à cause de parents froids et sans cœur comme elle. Moi, je lui prédis qu’un jour elle sera dans nos souliers et elle aussi aura envie de se battre pour ses petits-enfants. Contrairement à ce qu’elle affirme, la loi qui protège la relation enfants-grands-parents a été faite pour protéger nos droits et non pour nuire aux parents. Chacun sa job. La mienne, c’est d’être une mamie engagée.

S’engager dans une telle procédure judiciaire pour des grands-parents signifie avoir de l’amour pour leurs petits-enfants et vouloir les voir grandir. Ça n’a rien à voir avec une guerre pour faire du mal à leurs propres enfants. Elle ne se rend pas compte qu’elle est la seule responsable de sa rage intérieure, laquelle la porte à chercher la guerre à tout prix.

Pour un enfant, ses grands-parents­­­, c’est sa famille. Comment peut-elle penser qu’elle peut annuler ça par une vile méchanceté exprimée dans la volonté de sortir nos petits-­enfants de notre vie ? Nos petits-­enfants ne viennent pas non plus agrémenter notre vie, ils viennent la compléter. Passer du temps de qualité avec nos petits-enfants, ça n’a pas de prix.

Cette femme ose affirmer en plus que pour nous, les petits-enfants correspondent à des « animaux de compagnie », alors qu’elle est la première à les traiter comme tels en voulant subitement, par vengeance, nous empêcher de les voir. Avant, les grands-parents faisaient bien son affaire pour garder les enfants, mais maintenant qu’elle se sépare du père des petits, elle ne les veut plus dans son chemin. Elle devrait commencer par s’acharner à devenir une bonne mère, car le jour où elle se retrouvera grand-mère, elle verra ce que c’est et sera enfin prête à le vivre.

Grand-maman Nathalie (Mamie de Elena)

Le jour où le bien-être et l’équilibre de l’enfant seront véritablement au centre des préoccupations des parents, ce genre de dérive disparaîtra du paysage. Les enfants souffrent déjà assez de perdre leur cocon familial sans qu’on leur impose en plus de rayer de leur vie les personnes signifiantes de leur petite enfance.