Tournage de «Barkskins»: des retombées inestimables pour la région de Québec

Diffusée dans 172 pays et traduite en quarante-trois langues, la série Barkskins aura des retombées inestimables pour la région de la capitale qui, pour une fois, montrera autre chose à l’écran que le décor de carte postale du Vieux-Québec.

À l’Office du tourisme de Québec (OTQ), on salue la décision de transporter le tournage à l’extérieur des fortifications, mentionne une porte-parole de l’organisme, Jenna Dubé.

Barkskins a établi ses sites de tournage en périphérie, à Stoneham, Château-Richer, Petite-Rivière-Saint-François et Valcartier, dont les paysages à couper le souffle seront potentiellement vus par des millions de téléspectateurs.

« Québec sous un nouveau jour »

« Ça donne de nouveaux aperçus et ça met en valeur tout le côté plein air de notre région, qui est grandement connue à l’international pour le Vieux-Québec. On espère aussi que les autres producteurs de fiction vont voir Québec sous un nouveau jour », observe Mme Dubé.

Difficile d’établir pour le moment les retombées économiques et touristiques que générera Barkskins. Si on se fie à l’expérience de la série coréenne Goblin, qui a incité de nombreux Asiatiques à visiter Québec à la suite de la présentation d’un épisode tourné chez nous, tout est possible.

Chose certaine, l’OTQ sera prête à faire face à la musique cette fois, dit Jenna Dubé. « Nous n’avions pas anticipé à quel point Goblin allait avoir des répercussions. Alors que pour Barkskins, on sait qu’il y en aura énormément. »

Une offensive publicitaire de l’Office du tourisme accompagnera-t-elle la diffusion de la série ?

« Pour le moment, il est trop tôt pour se prononcer, mais ce sont des choses que l’on doit analyser. Nos équipes vont se pencher là-dessus », répond Mme Dubé.

Le défi du logement

À ce stade, c’est sur le plan de l’hébergement que l’impact se fait sentir. De 200 à 300 personnes ont dû se trouver un pied-à-terre à Québec pendant le tournage, et trouver un toit à tout le monde n’a pas été une tâche facile, indique Martin Dostie, de l’agence Sotheby’s International Realty Quebec, qui avait le mandat de dénicher des logis aux acteurs de la série. « On a placé le dernier acteur mardi », révèle-t-il.

Les membres de l’équipe de Barkskins sont éparpillés un peu partout dans la ville. « Il y en a qui couchent au Château Frontenac et dans d’autres hôtels. »