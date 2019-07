Un village du 17e siècle recréé pour la série «Barkskins»

Un village entier du 17e siècle a été recréé de toutes pièces en plein milieu de la forêt à Stoneham pour les besoins de la série américaine Barkskins. Les premières images, dévoilées hier, démontrent que jamais Québec n’a accueilli un tournage d’une telle envergure.

Martin Dostie, de l’agence Sotheby’s International Realty Quebec, a travaillé étroitement avec la production pour loger les membres de l’équipe à Québec. Il ne peut dévoiler le budget consacré à la série, mais il est catégorique. Un tournage de cette ampleur dans la région, « ça ne s’est jamais vu ».

« Ça ne se peut pas l’argent qu’il y a là-dedans. C’est un autre monde. »

Pour que la série, dont l’histoire se déroule dans les années 1600, soit la plus réaliste possible, la production a fait construire au printemps un véritable village de l’époque en pleine forêt à Stoneham.

Ils ont érigé, à même du bois bûché sur les terres, une chapelle, un couvent, une ferme, une auberge et même fait pousser un vrai jardin de fruits et légumes.

« C’est énorme, a commenté hier le président du Bureau de cinéma de Chaudière-Appalaches, Daniel Ferland, qui travaille sur le plateau de tournage. Tout a été construit grandeur réelle. C’est plus grand que nature. On revient carrément à l’époque de la colonisation. »

Sans compter les figurants, 300 personnes travaillent sur le tournage de la première saison de dix épisodes, qui a débuté à la fin juin et se terminera à la mi-novembre. La série, produite par Fox, sera diffusée sur la chaîne National Geographic en 2020.

Souci d’authenticité

La saga historique Barkskins est une adaptation du roman de l’Américaine Annie Proulx (Brokeback Mountain), qui raconte la conquête de la Nouvelle-France par des personnages qui tenteront de survivre dans les régions sauvages de l’Amérique du Nord.

C’est pour être le plus authentique possible que la production est venue tourner à Québec, « dans la même forêt où l’histoire a pris place, a commenté le scénariste Elwood Reid, dans une vidéo publiée hier sur les réseaux sociaux. C’est complètement immersif. Les acteurs se sentent comme s’ils y étaient vraiment ».

Elwood Reid a travaillé avec plusieurs historiens et des membres des communautés autochtones pour tenter de reproduire le plus fidèlement possible la période historique.

Tous les costumes d’époque ont même été fabriqués à la main au Québec. La direction artistique est assurée par Isabelle Guay, renommée pour avoir travaillé sur les films Le revenant, d’Alejandro González Iñárritu, et Arrival, de Denis Villeneuve.

Cinq saisons prévues

Les acteurs principaux de la série sont David Thewlis, connu pour avoir incarné le professeur Lupin dans Harry Potter, ainsi que l’actrice oscarisée Marcia Gay Harden. Plusieurs Québécois figureront aussi au générique de la série, autant des techniciens que des acteurs, dont Sylvain Massé.

L’histoire de Barkskins se déroule sur une période de 300 ans. La production souhaite tourner cinq saisons au total pour Barkskins. Chacune d’entre elles nécessitera au moins six mois de tournage par année.

