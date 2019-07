Une année de plus pour Mike Tomlin à Pittsburgh

Possédant encore une entente valide pour les deux prochaines saisons, l’entraîneur-chef des Steelers Mike Tomlin s’est engagé pour une campagne supplémentaire avec la formation de Pittsburgh, jeudi.

Tomlin, qui a remporté le Super Bowl avec les Steelers au terme de la saison 2008, amorcera au mois de septembre sa 13e campagne à la tête du club.

«Je suis très reconnaissant de cette prolongation et de l’opportunité, a commenté Tomlin, cité sur le site web de l'équipe. Je voudrais remercier [le président] Art Rooney II et tout le monde dans l’organisation pour leur appui lors de mes 12 premières saisons. Nous avons comme but de gagner le septième Super Bowl de l’histoire de l’équipe et je ne pourrais pas être plus excité en vue de la prochaine campagne.»

«Mike est l’un des entraîneurs-chefs les plus couronnés de succès dans la NFL et nous sommes confiants que son leadership permettra de guider l’équipe dans sa quête de gagner un autre championnat», a pour sa part affirmé Rooney.

Tomlin montre un dossier de 125-66-1 en saison régulière et de 8-7 lors des éliminatoires depuis ses débuts à la barre de l’équipe en 2007.