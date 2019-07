Une kidnappeuse présumée restera derrière les barreaux

La femme de Carignan qui aurait enlevé et ligoté sa jeune nièce afin d’extorquer quelques milliers de dollars à son frère, en juin, demeurera détenue jusqu’à la fin de son procès, a tranché jeudi un juge.

« Il est clair que l’accusée est incapable de gérer sa colère », a affirmé le juge Serge Cimon, au palais de justice de Laval. Celui-ci devait rendre sa décision concernant l’enquête caution de la femme de 54 ans, dont on ne peut révéler l’identité pour ne pas dévoiler celle des présumées victimes.

Elle fait face à des accusations d’enlèvement, d’extorsion et de déguisement dans un dessein criminel. Une remise en liberté sous de telles accusations minerait la confiance du public, a souligné le juge.

Geste prémédité

Dans la nuit du 4 juin dernier, l’accusée s’est rendue chez son frère, à Laval, avec l’attirail nécessaire pour amadouer et enlever sa nièce qui la connaissait peu. Cordes, lunettes, perruque, ruban adhésif, petit animal et bol de lait, tout y était.

La dame aurait embarqué de force la fillette de 8 ans dans sa Toyota grise sur le chemin de l’école avant de rouler une cinquantaine de kilomètres. La petite, assise sur la banquette arrière, avait les mains et les bras attachés ainsi que les yeux cachés. Durant son escapade, la femme a appelé son frère à deux reprises, lui affirmant détenir son enfant et exigeant une somme d’argent s’il voulait la revoir, a-t-on appris lors de la lecture du résumé des faits, le 17 juillet.

La dame a été interceptée et arrêtée peu avant 13 h, à Belœil, après des arrêts dans un boisé et chez elle. Quoique terrorisée, la fillette n’aurait pas gardé de séquelles.

Pour 6000 $

C’est une chicane d’héritage qui perdurait depuis le décès du père de la dame, en 2017, qui aurait motivé ce geste.

Par pure vengeance, l’accusée aurait voulu montrer à son frère « comment on se sent quand on fait mal à sa fille », avait-elle déclaré à la police. La veille, l’homme responsable de la succession aurait bloqué un chèque d’environ 6000 $ destiné à l’enfant majeure de l’accusée, disant vouloir d’abord récupérer certains biens du défunt, dont l’urne, a-t-on aussi révélé à la cour.

« Elle a mis de côté les intérêts d’une jeune fille totalement innocente et minimise ses gestes après l’avoir détenue pendant près de six heures, s’en faisant plus pour la peine qu’elle pourrait recevoir », a souligné le juge jeudi, ajoutant ne pas avoir été rassuré par les conditions de libération suggérées par la défense dans l’attente du procès.

Le conjoint de l’accusée, visiblement secoué, se tenait le visage à deux mains, seul dans la salle d’audience.

La quinquagénaire sans antécédents judiciaires est demeurée calme. Elle a récemment été mise en isolement à l’Institut Philippe-Pinel, à Montréal, en raison d’une crise, a noté le juge. Son dossier reviendra à la cour à la fin août.

–Avec Frédérique Giguère