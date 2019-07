Une préposée congédiée pour un vol... de crème glacée

Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) n’entend pas à rire avec les gâteries destinées aux patients et un arbitre leur a donné raison le mois dernier en rejetant le grief du syndicat, qui qualifiait le congédiement d’abusif.

« Le vol est une faute extrêmement grave. Le geste est absolument incompatible avec l’obligation d’honnêteté du salarié. Il va au cœur même de la relation entre un employeur et un employé », écrit l’avocat Claude Martin dans sa sentence arbitrale.

Elle s’occupait notamment de distribuer les plateaux de repas et d’aider les patients à manger.

Elle a expliqué qu’elle se rendait souvent sur les autres unités de l’hôpital pour aller chercher dans divers réfrigérateurs des suppléments alimentaires, comme des bouteilles de Boost ou Ensure. Ces réfrigérateurs servent habituellement aux patients et à leurs proches.

« Elle soutient qu’elle le faisait pour les patients », souligne l’arbitre. Or, la préposée a reconnu n’avoir jamais demandé à ses supérieurs de faire en sorte que ces produits se trouvent à l’urgence. De plus, des infirmières ont expliqué à l’arbitre que les patients admis à l’urgence doivent rester à jeun et ne peuvent consommer ces suppléments que selon l’avis d’un médecin.