LARIN RICHARD, Gisèle



Le 24 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Gisèle Richard Larin, épouse de feu René Larin.Mère de feu Marcel (Claudette Côté), elle laisse dans le deuil son fils Luc, ses petites-filles Johannie (Joël Vézina), Émilie (Simon Marsan), ses arrière-petits-enfants Anaïs et Elliot, une grande amie de la famille Francine, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à la2125, RUE NOTRE-DAMELACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le vendredi 26 juillet 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h, ainsi que le samedi 27 juillet à compter de 9h, suivi du service funéraire dans la chapelle de la résidence à 10h. L'inhumation aura lieu par la suite au Cimetière Lachine.