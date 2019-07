Vous devriez lui voir le sein droit. Rouge comme s’il avait encaissé 5 coups de soleil de suite et je vous épargne le reste. Mais il y a une phase terminée, celle de la prévention. Celle de 4 ravageuses chimiothérapies et celle de 24 traitements de radiothérapie. C’est-tu assez ? Bravo ma petite Manon d’amour, tu es une guerrière, tu es celle qui va égorger ce chien de cancer du sein. J’écris ça aujourd’hui pour aussi taper dans le dos de celles qui ont le même combat, de celles devant qui est apparue cette semblable pente qui allume le cauchemar.

Manon n’est pas une sportive ni une femme forte devant l’Évangile. En fait, elle ne l’était pas, mais ce qui est apparu comme un coup de pelle dans sa face l’a rendue tellement forte. Lutter pour sa vie, c’est impressionnant, mais c’est d’une beauté frissonnante parce que jamais tu affirmeras autant que tu l’aimes cette chienne de vie.

BONSOIR, ON EST...

On a littéralement scrappé nos vacances d’hiver, on a pleuré dans le salon, on a eu la trouille comme jamais dans notre vie, mais là, tu es rendue de l’autre côté mon héroïne, ma gagnante. On va aller à la pêche, à la chasse, en voyage. On fera ce qu’on n’a pas fait depuis trop longtemps, on va célébrer, on va s’aimer et on va rire comme des malades.

Vous n’avez pas idée comment j’aime ma blonde. Facile à reconnaître, elle a un sein blanc et un autre trop rouge.

ZLIGNE

Pénurie de main-d’œuvre aux douanes, des gens se fouillent eux-mêmes.

Danger d’une nouvelle crise d’Oka. C’est ce qu’ont fait savoir les neveux de Lasagne, Ravioli et Fettuccini.

Entendu au golf : « Faut pas chercher de midi à quatorze ans... »

En Autriche, il y a le Salon du divorce et la mascotte s’appelle Moitié-Moitié.

La nature nous a donné qu’un organe pour la parole et nous en a donné deux pour l’ouïe. Il faut donc plus écouter que parler.

À DEMAIN

Cette Manon est à moi et personne ne peut me l’enlever.