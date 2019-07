Bien finir le mois

L’Impact peut donc envoyer un message clair samedi soir en indiquant au reste de la ligue et à ses partisans qu’il est sur la bonne voie plutôt qu’en pleine glissade.

On comprend que la confiance de l’équipe ait été ébranlée parce que le sentiment d’injustice est resté très présent après ce revers. Rémi Garde a d’ailleurs encore parlé de ce match cette semaine.

Si on comprend que l’Impact va devoir redoubler d’ardeur samedi soir contre l’Union, Garde n’est pas d’accord avec les observateurs qui ont estimé que son équipe avait fait le strict nécessaire contre York, une équipe de niveau inférieur.

« Dans toutes les coupes, dans tous les pays, quand on est l’équipe qui n’a rien à perdre et quand on est l’équipe qui a tout à perdre, parfois il y a des surprises.