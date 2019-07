Challenger de Granby : Fernandez et Abanda se retrouvent en demi-finale

Une semaine après leur rendez-vous manqué en demi-finale du Challenger de Gatineau, les Québécoises Leylah Annie Fernandez et Françoise Abanda croiseront le fer de nouveau samedi, dans le carré d’as du Challenger de Granby.

Ennuyée par une blessure à l’épaule droite, Abanda n’avait pu compléter son match contre Fernandez la semaine dernière, à Gatineau. La Montréalaise de 22 ans était en avance 6-3 et 1-5 lorsqu’elle s’est retirée. Fernandez avait ensuite vaincu la Canadienne Carson Branstine en finale pour mettre la main sur son premier titre en carrière chez les professionnelles.

Abanda tentera de freiner la séquence victorieuse de Fernandez, qui a remporté un huitième match consécutif, vendredi, à Granby. En quart de finale, la Lavalloise de 16 ans a vaincu l’Australienne Maddison Inglis, septième favorite du tournoi et 220e au monde, en deux manches de 6-3 et 6-4.

Photo Agence QMI, Sarah-Jade Champagne

La Québécoise, qui pointe au 372e rang mondial, a profité du manque de constance de son adversaire en début de rencontre pour obtenir le seul bris de service de la manche initiale au quatrième jeu.

Chaudement disputé, le deuxième set a finalement tourné en faveur de Fernandez, qui a réussi le bris décisif à la neuvième partie.

De son côté, Abanda a pris la mesure de la Japonaise Mayo Hibi, 272e au monde, en deux manches de 7-6 (3) et 6-3. La Québécoise, 260e au classement de la WTA, a brisé son adversaire cinq fois en huit occasions. Elle a réussi un as et commis six doubles fautes.

Bénéficiaire d’un laissez-passer pour le tableau principal à Granby, Abanda espère accéder à une deuxième finale cette saison sur le circuit ITF après celle de Daytona Beach, en janvier.

Sebov poursuit sa route

L’autre demi-finale mettra en vedette la Torontoise Katherine Sebov, sixième tête de série et 207e joueuse mondiale, et l’Australienne Lizette Cabrera, 266e au monde.

En quart de finale, Sebov a vaincu l’Ontarienne de 17 ans Layne Sleeth, 772e raquette mondiale, en deux manches de 6-2 et 6-1.

Pour sa part, Cabrera a accédé au carré d’as en ayant raison de l’Américaine Francesca Di Lorenzo en deux manches de 7-6 (4) et 6-3.

Également demi-finaliste l’an dernier à Granby, Sebov tentera de se qualifier pour sa troisième finale cette saison sur le circuit de l’ITF après celles de Saskatoon, au début juillet, et de Figueira Da Foz, au Portugal, en juin.

Du côté masculin, l’Américain Ernesto Escobedo l’a emporté 7-5 et 7-5 contre le Français Enzi Couacaud. En demi-finale, il sera opposé au Japonais Hiroki Moriya, qui a défait le Serbe Borna Gojo en deux manches de 7-6 (2) et 6-4.

Le Japonais Yasutaka Uchiyama s’est également taillé une place dans le carré d’as en s’imposant 6-7 (3), 6-4 et 6-1 devant le Chinois Zhe Li. Son prochain adversaire sera le vainqueur du match entre les Canadiens Steven Diez et Peter Polansky, prévu vendredi soir.