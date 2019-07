Investisseur institutionnel: La Caisse dépense de plus en plus en communications

Les dépenses de la Caisse de dépôt et placement en communications et en relations publiques ont fortement augmenté au cours des deux dernières années, leur croissance allant jusqu’à surpasser celle, déjà élevée, des charges d’exploitation de l’institution en général.

La Caisse et sa filiale CDPQ Infra ont déboursé 10,7 M$ pour ces activités en 2018, soit 17 % de plus que l’année précédente, apprend-on dans une récente réponse à une demande d’accès à l’information. La hausse avait atteint 20 % en 2017.

L’an dernier, la hausse des dépenses en communications et en relations publiques a aussi été alimentée par CDPQ Infra en raison du démarrage du projet du Réseau express métropolitain (REM). CDPQ Infra a dépensé 1,7 M$ en communications et en relations publiques en 2018, soit 63 % de plus que l’année précédente.

La Caisse a aussi accru substantiellement son recours aux firmes privées pour ses besoins de communications et de relations publiques. La valeur des mandats externes a atteint 1,2 M$ en 2018, soit 15 % de plus que l’année précédente. En 2017, l’augmentation s’était élevée à pas moins de 34 %.

« Si, au cours d’une année, on entre dans une nouvelle catégorie d’actifs ou dans une nouvelle région, on peut avoir à être plus présents dans certains événements d’affaires là-bas et à soutenir les équipes d’investissement, a indiqué M. Chagnon. Mais si c’est un besoin ponctuel, ça va rester moins cher que de faire appel à des gens en agences ou à des ressources externes que d’avoir une équipe sur place. »