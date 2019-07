La canicule fait place aux orages en Europe

Après la canicule qui a fait tomber les records en cascade jeudi dans le nord-ouest de l’Europe, les températures souvent supérieures aux 40°C ont chuté vendredi, laissant place à un temps orageux qui a notamment provoqué l’arrêt d’une des dernières étapes du Tour de France.

Outre les 42,6°C enregistrés à Paris et à Lingen, en Basse-Saxe allemande jeudi, la Belgique et les Pays-Bas ont eux aussi franchi des records historiques, avec 41,8°C à Begijnendijk, dans le nord de la Belgique, et 40,4°C dans le sud des Pays-Bas. Des températures inédites ont également été atteintes au Royaume-Uni, avec 38,7°C au Jardin botanique de l’Université de Cambridge. Mais ce chiffre provisoire reste à confirmer.

En Belgique, les fortes chaleurs ont provoqué la mort d’une femme de 66 ans, qui passait ses vacances dans un camping sur la côte belge à Middelkerke (Flandre), selon la télévision belge RTL. La sexagénaire aurait fait un malaise jeudi en fin d’après-midi alors qu’elle était assise sur une chaise de jardin devant sa caravane en plein soleil, sous une température de 39°C, selon RTL, qui dit s’appuyer sur des témoignages de médecins.

En France, plus de 6500 hectares de terres agricoles et de forêts ont brûlé jeudi, sous l’effet conjugué de la canicule et de la sécheresse. Dans le centre, environ 600 porcs sont morts dans l’incendie d’une exploitation agricole, les flammes qui ont embrasé les chaumes se propageant à la stabulation.

L’alerte « rouge canicule » a cependant été levée vendredi matin dans les derniers départements français concernés. En fin de journée, seuls 27 départements, sur un total de 101, étaient encore en vigilance « orange » canicule ou orage, ce qui devrait être levé d’ici à samedi.

D’ici là, les températures pourraient encore atteindre « entre 34 et 37 degrés » dans l’Est, avertit Météo-France, mettant en garde contre la survenue d’orages violents dans certaines régions.

La 19e étape du Tour de France a ainsi dû être arrêtée définitivement vendredi en raison de l’état de la route, rendue impraticable par une averse de grêle, peu avant Val d’Isère, dans les Alpes françaises.

Trafic ferroviaire perturbé

Malgré le relatif redoux, la circulation des trains internationaux Thalys entre les Pays-Bas, la Belgique, la France et l’Allemagne a été très perturbée vendredi en raison de dommages causés aux infrastructures du réseau par l’extrême chaleur, la température sur les voies excédant de 10 à 15°C celle de l’air.

La compagnie ferroviaire française SNCF a promis un retour à la normale ce weekend. Les trains Thalys et Eurostar vers Londres, arrêtés quelques heures à Paris, ont repris leurs navettes à la mi-journée.

Les trains autour de Londres ont également été fortement ralentis, et certains annulés, en raison de feux de broussaille le long des voies.

Les services météo britanniques ont par ailleurs noté une bizarrerie dans la région du Lincolnshire (est): en l’espace d’une heure jeudi, la température a gagné puis reperdu 10 degrés, de 22°C à 32°C - et retour, probablement en raison d’un orage. « WOW », a tweetté le Met Office qui a attribué le phénomène aux orages.

En Scandinavie, le thermomètre reste calé entre 30 et 35°C, notamment en Finlande, où les services météo ont maintenu leur mise en garde pour le weekend. Les habitants se désolent de voir les lacs et principaux sites de baignade envahis par les algues bleues, conséquence de la chaleur.

« Nous ne sommes pas habitués aux températures de l’Europe continentale », souligne le météorologue norvégien Terje Alsvik Walloe.

De même aux Pays-Bas, où la population, peu accoutumée à ces excès, s’est réveillée sonnée vendredi: « Se réveiller à 4 h 30 et penser pouvoir aérer un peu: erreur, il fait encore chaud dehors avec 28 degrés! », tweetait un homme. Un autre aspirant à un paysage enneigé en a posté une photo: « Voilà ce que je veux ».

Ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier et à s’intensifier sous l’effet du réchauffement climatique. Au cours des 2000 dernières années, les températures mondiales n’avaient jamais augmenté aussi rapidement, selon des données publiées mercredi dans deux études distinctes dans les revues Nature et Nature Geoscience.