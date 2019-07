Le Festival international Rythmes du monde de Saguenay accueillera son deux millionième visiteur cette année

Plus de 650 artistes et artisans sont attendus à la 17e édition du Festival international Rythmes du monde de Saguenay, qui accueillera son deux millionième visiteur entre le 1er et le 10 août.

«C’est encore et toujours le plus gros party de l’été au Saguenay. C’est un festival qui rend les gens heureux en leur offrant le meilleur des dépaysements», lance avec enthousiasme le directeur général Robert Hakim, celui-là même qui tient les rênes de l’événement depuis ses débuts.

Photo courtoisie, Festival Rythmes du monde

Lui-même passionné de musique, il raconte que l’idée de ce festival a germé «un soir d’été, après deux-trois bières dans les coulisses de Woodstock en Beauce».

Le succès de l’événement touristique a vite fait boule de neige avec des retombées économiques qui sont passées de 4,5 millions $ à 65 millions $. Le festival saguenéen qui courtise de plus en plus les festivaliers de la région de Québec et de la Côte-Nord s’apprête à accueillir son deux millionième visiteur. Le Festival avait attiré un record de 210 000 visiteurs lors du 400e de la Ville de Québec, en 2008.

200 démos par an

Le festival saguenéen qui fait honneur aux découvertes reçoit «de 150 à 200 démos par année», ce qui, selon son directeur, témoigne de l’intérêt qu’il suscite à l’échelle internationale.

Robert Hakim et son équipe ont connu quelques années financières difficiles, mais l’organisation a retrouvé sa pleine santé, assure son directeur, qui est aussi à la tête du Festival des bières du monde qui vient de se terminer au Saguenay.

Le festival Rythmes du monde, qui s’étend sur deux fins de semaine, requiert 161 employés et bénévoles.

Avec un budget, cette année, de 1,3 million $, le festival proposera de nouvelles découvertes musicales provenant notamment de l’Italie, de l’Allemagne, du Congo, de la Guinée, de Cuba et de l’Équateur.

Pour amortir les coûts, l’organisation doit produire certains de ses invités – comme La Compagnie Créole – dans d’autres villes québécoises. Plus de 300 nuitées dans les hôtels locaux sont requises pour héberger toute cette visite.

Passeport

L’événement à saveur internationale est maintenant proposé en deux volets: le premier se déroulera, les 1er, 2 et 3 août, à la Zone portuaire de Chicoutimi. Le premier soir, on y retrouvera The Mavericks, Matt Lang et David Thibault. Le lendemain, The Box et Sylvain Cossette partageront la scène en plein air. Le troisième soir, on fera place à Glass Tiger et Randy Bachman.

Brisant la tradition, ce premier week-end «off festival» commande un prix d’entrée sous la forme d’un passeport à 35$. Il s’agit d’«une aubaine», assure le producteur, en expliquant que cet ajout «ajoute de la diversité, en procurant une nouvelle source de revenus».

Les shows gratuits

Du 7 au 10 août, place aux shows gratuits, alors que les deux scènes de la rue Racine seront animées par les rythmes festifs, notamment de Dominique Hudson, Peppe Voltarelli, Alain Pérez, The Planet Smashers, et le folk-rock du Québec Redneck Bluegrass Project.

«Les gens ont l’habitude de dire qu’ils aiment notre festival parce qu’il les amène ailleurs. Ce sera plus vrai que jamais cet été», précise en entrevue le directeur général.

Ce dernier mijote déjà quelques folles idées pour l’édition anniversaire de l’an prochain, alors que le festival atteindra sa pleine maturité. «Pour nos 18 ans, j’aimerais bien attirer Shakira», confie-t-il, en référence bien sûr à la chanteuse/danseuse colombienne célèbre pour ses chansons mélangeant pop latino et musique du monde.