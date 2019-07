Les Palestiniens sont-ils déterminés à rompre leurs relations avec Israël?

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé sa décision de cesser de respecter les accords conclus avec Israël, sur fond de vives tensions. Quels sont ces accords? Cette décision aura-t-elle un impact?

Qu’a dit Abbas?

Le président Abbas s’est exprimé jeudi quelques jours après la destruction par Israël de 12 immeubles de Palestiniens à Sour Baher, un quartier à cheval entre Jérusalem-Est annexée et la Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967.

Israël affirme que ces immeubles, dont beaucoup étaient encore en construction, étaient trop près de la « barrière de sécurité » dont il a commencé la construction en 2002 pour se protéger des attaques venues de Cisjordanie occupée.

M. Abbas a qualifié ces destructions de « nettoyage ethnique et de crime contre l’humanité ». Certains des bâtiments étaient situés dans des zones censées être sous contrôle civil de l’Autorité palestinienne, en vertu des accords d’Oslo conclus en 1993.

Pour le dirigeant palestinien, c’est une preuve supplémentaire qu’Israël ne respecte pas les accords.

« Nous annonçons la décision de la direction (palestinienne) de ne plus appliquer les accords signés avec Israël », a-t-il réagi jeudi.

Il a ajouté que la direction palestinienne allait mettre en place immédiatement un comité chargé d’étudier comment mettre en oeuvre cette décision.

Quels sont ces accords?

En septembre 1993, Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), alors dirigée par Yasser Arafat, ont signé les accords d’Oslo sur une autonomie palestinienne sous l’égide des États-Unis.

M. Abbas était l’une des figures clés des négociations de ces accords, ayant conduit à la création de l’Autorité palestinienne et qui couvrent des domaines allant de la gestion de l’eau à la coordination sécuritaire et aux relations économiques entre les deux parties.

Ces accords étaient censés s’appliquer durant une période intérimaire de cinq ans, mais les parties ont échoué à conclure un accord à long terme et une deuxième Intifada (soulèvement palestinien) a éclaté en 2000.

Arrivé au pouvoir en 2005 après la mort d’Arafat un an plus tôt, M. Abbas a promis d’oeuvrer pour la paix et les accords sont redevenus de facto la base des relations entre l’Autorité palestinienne et Israël.

M. Abbas a depuis cherché à gagner une reconnaissance diplomatique et obtenu à l’ONU en 2012 le statut d’État observateur non membre pour l’Autorité palestinienne.

Arrêter de respecter ces accords pourrait avoir de graves conséquences sur la sécurité en Cisjordanie occupée où vivent environ 400 000 colons israéliens de manière souvent conflictuelle avec plus de 2,5 millions de Palestiniens.

Pourquoi maintenant?

Les relations entre le gouvernement de M. Abbas, basé en Cisjordanie occupée, et les autorités israéliennes se sont dégradées au cours des derniers mois.

Outre les démolitions de maisons palestiniennes, Israël a commencé à déduire environ 9 millions d’euros par mois sur le montant total reversé à l’Autorité palestinienne au titre de la TVA et des droits de douane prélevés par l’État hébreu sur les produits importés par les Palestiniens.

Cette sanction avait été imposée en réponse au versement par l’Autorité palestinienne d’allocations aux familles de Palestiniens emprisonnés ou tués pour avoir commis des attaques anti-israéliennes.

Les Palestiniens ont refusé de toucher une quelconque somme due aux titres de ces droits de douane de la part d’Israël tant que ces fonds étaient incomplets, laissant l’Autorité palestinienne face à une grave crise financière.

Ces taxes représentent 65% des recettes de l’Autorité censée préfigurer un État palestinien.

Ira-t-il jusqu’au bout?

Les responsables palestiniens ont précédemment menacé à plusieurs reprises de rompre les relations avec Israël.

En janvier 2018, le Conseil central de l’OLP s’est prononcé en faveur de la suspension de la reconnaissance de l’État d’Israël, une décision qui n’a toujours pas été appliquée.

Jeudi, M. Abbas a pour la première fois lui-même menacé de cesser d’appliquer les accords de manière aussi directe. Mais des analystes doutent qu’il appliquera ses menaces.

Mettre fin aux accords pourrait conduire à la fin de l’Autorité palestinienne qu’il préside.

Pour l’analyste palestinien Hani al-Masri, « il est inutile de parler de l’arrêt de l’application des accords conclus avec Israël sans parler du sort de l’Autorité palestinienne et du changement de sa forme et de ses fonctions ».