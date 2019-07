L’International Bromont

Il y avait de nombreux partisans de l’Impact aux Jardins Gamelin, dont Donat Jelin et Wayne Vernet qui m’a accueilli avec un spectaculaire « Bonsoir, elle est partie ».

Dans le cadre du Festival Haïti en Folie, qui se termine dimanche, il y a plusieurs spectacles en plein air et gratuit pour tous. Tracy Simon, Victoria d’Hain et Darline Dupré ont apprécié la musique haïtienne dans toute sa splendeur alors qu’elles ont dansé sur les rythmes les plus fous de la Perle des Antilles.