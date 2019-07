Ma fille me reproche mon divorce

J’ai quitté mon mari il y a 15 ans. Ma fille avait alors 13 ans et mon garçon 12. Ne voulant pas, comme son frère, venir habiter dans la maison de l’homme avec qui j’avais choisi de refaire ma vie, elle est allée vivre avec son père. Et à partir de là, elle m’a fait la vie très dure. Ne voulant pas détruire l’image d’un homme qu’elle adore, je lui ai caché que son père m’avait trompée tout le temps de notre union.

Les années ont passé. Mon ex et moi avons fini par aplanir nos relations. Ma fille, elle, ne m’a jamais pardonné d’avoir « brisé la famille ». Rendue à 28 ans elle profite encore de chacune de nos rencontres pour m’agresser verba­lement. Tout comme elle continue de détruire ma réputation dans la famille élargie et auprès de nos amis. Elle considère que je me suis comportée en putain en trompant son père avec un homme qu’elle prétend ne pas aimer alors qu’elle le connaît si peu.

Heureusement que mon fils, qui a demeuré avec moi jusqu’à ce qu’il quitte Montréal pour aller travailler et vivre avec sa blonde à Québec, m’a rendu la vie facile en compensant ce que je perdais en affection du côté de sa sœur. D’ailleurs, ils se voient peu elle et lui, car elle ne lui pardonne pas d’être resté avec moi à la séparation.

J’aimerais tellement rétablir le lien avec ma fille. Il me semble que si elle acceptait de discuter avec moi au lieu de toujours m’abîmer de bêtises, elle comprendrait mon point de vue et verrait que j’avais raison de me respecter. Comment arriver à ce résultat tout en ne lui disant pas clairement que son père me jouait dans le dos ? Comment m’y prendre pour redorer mon image à ses yeux ?

Y.B.

Se pourrait-il que vous ayez contribué, plus ou moins consciemment, à ce que votre fille vous en veuille encore ? Elle vous méprise encore, dites-vous, depuis une séparation qui date de 15 ans. Pourquoi acceptez-vous qu’elle vous maltraite ainsi sans réagir ? Vous vous sentez coupable de quoi pour avoir si peu de respect de vous-même ? Est-elle allée vivre avec son père parce que vous n’avez pas insisté pour la retenir avec vous comme son frère ? Difficile pour moi de trancher avec le peu que vous me dites. Une personne qui se mure ainsi dans la colère ne doit pas être bien dans son corps ni dans sa tête. Et c’est par la libération émotive et mentale que pourrait lui procurer le fait de vous pardonner votre geste que vous pourriez l’amadouer. Mais pour ça, il faut lui interdire de vous mépriser. Aurez­-vous ce courage ?