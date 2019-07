Ottawa a respecté les règles en extradant Hassan Diab, selon un rapport

OTTAWA – Les avocats du gouvernement fédéral ont agi conformément à la loi en extradant le Libano-Canadien Hassan Diab vers la France sous motifs de soupçons de terrorisme.

C’est ce que conclut l’ex-procureur en chef de l’Ontario, Murray Segal, dans un rapport rendu public vendredi.

«Bien que l’extradition de M. Diab, sa longue détention en France et son retour subséquent au Canada sans [y] avoir subi de procès soient troublants, ils ne sont pas – comme certains le suggèrent – le produit d’une conduite contraire à l’éthique ou inappropriée de la part des avocats [canadiens] du SEI [Service d’entraide internationale]», écrit-il.

L’extradition de M. Diab, ex-professeur de sociologie dans deux universités d’Ottawa, avait suscité une vague de contestation. L’affaire remonte à 2008, quand la France avait demandé aux autorités canadiennes qu’il soit extradé parce qu'il était suspect dans un attentat antisémite commis en 1980.

Envoyé en France en 2014, où il a été détenu, il a finalement été retourné au Canada en janvier 2018 et a regagné sa liberté.

Ottawa avait ensuite annoncé le lancement d’une enquête indépendante menée par Murray Segal.

S’il conclut que les avocats du ministère canadien de la Justice ont agi convenablement, l’ex-procureur émet 14 recommandations visant surtout à mieux faire comprendre au public la différence entre un processus d’extradition et un procès.

«La principale leçon que j’ai tirée de cet examen est que le monde de l’extradition est mal compris et que les renseignements sur le fonctionnement du système d’extradition au Canada sont difficilement accessibles, relève-t-il. Des efforts importants et soutenus devraient être déployés pour éclairer le processus d’extradition du Canada et accroître la transparence.»

M. Segal recommande aussi des mesures pour que les dossiers d’extraditions envoyés au Canada par des États partenaires soient plus clairs et complets.

«Lorsqu’une demande d’extradition s’appuie de façon significative sur la preuve d’un avis d’expert, le rapport lui-même – plutôt qu’un simple résumé de ses conclusions – devrait être joint au dossier d’extradition et ainsi divulgué à l’intéressé», formule-t-il.

Le ministère de la Justice a déclaré par communiqué accueillir les propositions de M. Segal et «s’efforc[er] de les mettre en oeuvre».

«Cet examen indépendant nous donne l’occasion de tirer des leçons de ce dossier complexe afin que nous puissions mieux servir les Canadiens et travailler plus efficacement avec nos partenaires en matière d’extradition», a ajouté le ministre David Lametti.